النيابة تامر بالتحفظ على سيارة نقل وميكروباص بعد اصابة 7 اشخاص بالطريق الزراعى ببنى سويف

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قرر المستشار مصطفى المتناوي، المحامى العام لنيابات بنى سويف، التحفظ على سيارتي نقل وميكروباص، اصطدما ببعضهما على الطريق الزراعى بنى سويف القاهرة مما أسفر عن إصابة 7 اشخاص وندب مهندسين فنيين من المرور لفحصهما وبيان التلفيات بهما وسبب وقوع الحادث.

وتلقى اللواء طارق مشهور، مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من اللواء اسامة جمعة، مدير البحث الجنائي، يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم على الطريق الزراعي بني سويف القاهرة بين سيارة ميكروباص وآخرى نقل وإصابة 7 أشخاص.

تحريات الشرطة السرعة سبب الحادث في تصادم الميكروباص بالنقل

وتبين من التحريات الأولية للأجهزة الأمنية في بنى سويف أن سيارة الميكروباص كانت قادمة من الواسطى إلى بنى سويف واصطدمت بها السيارة النقل من الخلف نتيجة السرعة وانتقلت 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنى سويف التخصصى.

واكد الدكتور صلاح جودة مدير مستشفى بنى سويف التخصصى أن المستشفى وصل إلى 7 مصابين أسماء أحمد على 20 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، توابة أحمد حسن 50 سنة، مصاب اشتباه كسر بالساقين، نورا رمضان أبوالوفا 19 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيسر، وأحلام رمضان جودة 30 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن، مينا انطون محروس 31 سنة، سائق، مصاب اشتباه كسر بالحوض، مع كدمات وسحجات بالجسم، فادي عماد ميخائيل 22 سنة عامل مصاب كسر بالساق الأيمن، إسراء عبدالحميد عبدالفتاح 29 سنة مصاب اشتباه كسر بالقدم اليمني، حسن على حسن 29 سنة مصاب اشتباه كسر بالساق الأيمن وتم تحرير محضر بالواقعة.