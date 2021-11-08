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أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق لاتحاد الكرة المصري، أن مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم عام ٢٠٣٠، وذلك منذ التجهيز لأمم أفريقيا ٢٠١٩.

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: «مصر أبهرت العالم في تنظيم كأس الأمم الأفريقية».

وأضاف: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم عام ٢٠٣٠، منذ التجهيز لبطولة أمم أفريقيا عام ٢٠١٩، حيث أن مصر تمتلك الكوادر القادرة على تنظيم أكبر البطولات».

وتابع: «اكتسبت خبرات كبيرة جداً من العمل في بطولة أمم أفريقيا 2019».

وأشار فضل: «استغلال ستاد القاهرة الدولي من الممكن أن يعود على الدولة مبالغ ضخمة».

وأوضح: «رابطة الدوري الاسباني توفر حوالي 185 ألف فرصة عمل، وهذا شئ جيد للغاية، الرقم كبير جداً وفائدة للدولة».

وأتم محمد فضل حديثه : «مصر تمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى، ورابطة الأندية أمامها تحديات كبرى للحفاظ على شكل بطولة الدوري العام».