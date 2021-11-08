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محمد فضل: « تسعى لاستضافة بطولة 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

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محمد فضل: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى» محمد فضل: « تسعى لاستضافة بطولة 2030.. ونمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى»

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أكد محمد فضل عضو اللجنة الخماسية السابق لاتحاد الكرة المصري، أن تسعى لاستضافة بطولة عام ٢٠٣٠، وذلك منذ التجهيز لأمم أفريقيا ٢٠١٩.

وقال محمد فضل في تصريحات تليفزيونية: «مصر أبهرت العالم في تنظيم كأس الأمم الأفريقية».

وأضاف: «مصر تسعى لاستضافة بطولة كأس العالم عام ٢٠٣٠، منذ التجهيز لبطولة أمم أفريقيا عام ٢٠١٩، حيث أن مصر تمتلك الكوادر القادرة على تنظيم أكبر البطولات».

وتابع: «اكتسبت خبرات كبيرة جداً من العمل في بطولة أمم أفريقيا 2019».

وأشار فضل: «استغلال القاهرة الدولي من الممكن أن يعود على الدولة مبالغ ضخمة».

وأوضح: «رابطة الدوري الاسباني توفر حوالي 185 ألف فرصة عمل، وهذا شئ جيد للغاية، الرقم كبير جداً وفائدة للدولة».

وأتم محمد فضل حديثه : «مصر تمتلك 6 ستادات على أعلى مستوى، ورابطة الأندية أمامها تحديات كبرى للحفاظ على شكل بطولة الدوري العام».

المصرى اليوم

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