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دراما من 50 حلقة .. أبطال «أيام» يحتفلون بانتهاء تصويره الليلة

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دراما من 50 حلقة .. أبطال «أيام» يحتفلون بانتهاء تصويره الليلة دراما من 50 حلقة .. أبطال «أيام» يحتفلون بانتهاء تصويره الليلة

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تنتهي النجمة حورية فرغلي، الليلة، من تصوير آخر مشاهد مسلسلها الجديد «أيام»، بالعاصمة اللبنانية بيروت، وقرر منتجه صادق الصباح الاحتفال بانتهاء التصوير بتقطيع تورته مع أسرة العمل، بعد مجهود متواصل على مدار أسابيع.

وأكد صادق الصباح في تصريحات خاصة لـ«المصري اليوم»: «المسلسل يتكون من 50 حلقة، وستكون جاهزة للعرض خلال فترة قليلة جدًا، عبر منصة شاهد vip ومنها إلى قنوات mbc، وبالبفعل بدأنا في تسليم الحلقات بشكل فعلي، خاصة وأن المونتاج يتم بوحدات فورية بمجرد انتهاء تصوير المشاهد».

مسلسل «أيام» بطولة حورية فرغلي وشيري عادل ورياض الخولي وندى موسى، أحمد صفوت، سلوي خطاب، ميدو عادل، محمود حجازى، وحجاج عبدالعظيم ولقاء سويدان، وتم تصويره بالكامل في بيروت،وهو من تأليف سماح الحريري وإخراج محمد أسامة.

العمل اجتماعي يناقش العديد من القضايا الشائكة التي تواجه مجتمعاتنا في الفترة الأخيرة، في إطار يحقق المتعة والتشويق والإثارة.

المصرى اليوم

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