حسين السيد: جددنا الثقة في كارتيرون بعد الخماسية ومش عارف الجمهور بيهاجمنا ليه

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قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك، أن اللجنة قامت بتجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، عقب الهزيمة من الأهلي بمباراة القمة ببطولة الدوري العام.

وقال حسين السيد في تصريحات تليفزيونية: ليس هناك ما يستدعي التفكير من الأساس في رحيل أي شخص بالجهاز الفني.. لجنة الزمالك قررت تجديد الثقة في كارتيرون وجهازه واللاعبين بالكامل.

وأضاف: الزمالك لم يخسر بطولة الدوري، لا أعلم سبب الهجوم الحالي على اللاعبين، مباراة الأهلي مثل أي مباراة بثلاث نقاط.

وأتم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حديثه: لا يوجد داعي للتفكير في رحيل مدرب أو الاستغناء عنه، كما أن أوليفرا مدرب الحراس مستمر بشكل طبيعي مع الفريق، ولا يوجد نيه لرحيله.