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حسين السيد: جددنا الثقة في كارتيرون بعد الخماسية ومش عارف الجمهور بيهاجمنا ليه

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حسين السيد: جددنا الثقة في كارتيرون بعد الخماسية ومش عارف الجمهور بيهاجمنا ليه حسين السيد: جددنا الثقة في كارتيرون بعد الخماسية ومش عارف الجمهور بيهاجمنا ليه

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قال حسين السيد عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي ، أن اللجنة قامت بتجديد الثقة في الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بقيادة الفرنسي باتريس كارتيرون واللاعبين، عقب الهزيمة من الأهلي بمباراة القمة ببطولة الدوري العام.

وقال حسين السيد في تصريحات تليفزيونية: ليس هناك ما يستدعي التفكير من الأساس في رحيل أي شخص بالجهاز الفني.. لجنة الزمالك قررت تجديد الثقة في كارتيرون وجهازه واللاعبين بالكامل.

وأضاف: الزمالك لم يخسر بطولة الدوري، لا أعلم سبب الهجوم الحالي على اللاعبين، مباراة الأهلي مثل أي مباراة بثلاث نقاط.

وأتم عضو اللجنة المكلفة بإدارة نادي الزمالك حديثه: لا يوجد داعي للتفكير في رحيل مدرب أو الاستغناء عنه، كما أن أوليفرا مدرب الحراس مستمر بشكل طبيعي مع الفريق، ولا يوجد نيه لرحيله.

المصرى اليوم

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