ضبط تاجرى مخدرات يستقلان توك توك مبلغا بسرقته

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تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية من رصد قيام شخصين، مقيمين بدائرة مركز شرطة التل الكبير بالإتجار فى المواد المخدرة متخذين من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما حال استقلالهما مركبة «توك توك»، وبحوزتهما «بندقية خرطوش - عدد من الطلقات لذات العيار - كمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلوجراما - 2 هاتف محمول»، بمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والهاتفين للاتصال بعملائهما، وبالكشف عن مركبة «التوك توك» تبين أنه مُبلغ بسرقتها.