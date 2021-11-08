حملات لـ«الأمن الاقتصادي» لإحكام السيطرة الأمنية على القطاعات

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واصل قطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية حملاته الأمنية على مستوى الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية، ومواجهة كافة أشكال الجريمة بشتى صورها، ومكافحة كافة الأنشطة الإجرامية.

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، أو محطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 3289 قضية متنوعة.

وتمكنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء من ضبط 12694 قضية سرقة تيار كهربائى، ومخالفات شروط التعاقد، و328 قضية في مجال الضرائب العامة والجمارك والضرائب العقارية والملاهى.

كما تمكنت الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة من ضبط 105 قضايا متنوعة تأمين تنفيذ القرارات الإدارية ومخالفات مبان ومحلات بدون ترخيص وتغيير نشاط وحدة سكنية ومهنية، وضبط 1295 قضية تموينية متنوعة.

وجار مواصلة الحملات المكبرة على مستوى الجمهورية، لإحكام السيطرة الأمنية ومواجهة الجريمة بشتى صورها.