كشف واقعة التعدى على أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة بالقاهرة

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كشفت اجهزة الامن بالقاهرة ملابسات واقعة التعدى على أحد الأشخاص وإكراهه على توقيع إيصالات أمانة

تبلغ لقسم شرطة حلوان بمديرية أمن القاهرة من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم بتضرره من أحد الأشخاص ، مقيم بدائرة القسم لقيامه بالتعدى عليـه بالضرب وإكراهه على التوقيـع على عـدد 3إيصالات أمانـة حال تواجده بالشقة سكن المشكو فى حقه بسبب خلافات سابقة بينهما .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المشكو فى حقـه ، وبمواجهتـه إعترف بإرتكاب الواقعة ، وتم بإرشاده ضبط الإيصالات المشار إليهـا ،تم إتخاذ الإجراءات القانونية.