انقلاب «فنطاس» محملة بـ77 طن عسل أسود على الطريق الصحراوى الشرقي بسوهاج

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب سائق بإصابات وجروح متفرقة، الإثنين، إثر انقلاب سيارة «فنطاس» يقودها وعليها حمولة 77 طن عسل أسود، أثناء سيرها على الطريق الصحراوى الشرقى «سوهاج / البحر الأحمر» بدائرة مركز أخميم.

تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطاراً من مأمور مركز شرطة أخميم، بإنقلاب سيارة فنطاس «محملة بالعسل الأسود» ووجود مصاب بالطريق الصحراوي الشرقي «سوهاج / البحر الأحمر» بدائرة المركز.

انتقل مدير أمن سوهاج، واللواء محمد زين مدير المباحث الجنائية، وضباط مباحث المركز، وقوات إدارتي الحماية المدنية، والمرور، وتبين من المعاينة والفحص، للرائد إبراهيم صقر رئيس مباحث مركز أخميم، ومعاونه النقيب محمد عماد الكشكى، أنه أثناء سير سيارة فنطاس بمقطوره تابعة لشركة لتعبئة العسل بدارالسلام «قطاع خاص»، قيادة أيمن. ج. ع «40 سنة- سائق» ويقيم بمحافظة قنا، محمله بعدد 77 طن عسل أسود قادمة من ميناء العين السخنة ومتجهه إلى مقر الشركة بدارالسلام، اختلت عجلة القياده في يد قائدها نتيجة إنفجار الإطارين الأماميين بالمقطورة من الناحية اليمني، ما أدى إلى انقلابها وتسريب الحمولة على الطريق، ونتج عن ذلك إصابة قائد السيارة بجرح بفروة الرأس واليد اليمني وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقله إلى مستشفى سوهاج الجامعي، وقامت قوات إدارة الحماية المدنيه برفع آثار الحادث، وتحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.