أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

طلب إحاطة لوزير السياحة.. إيرادات القطاع لا تتناسب مع مقوماتنا

Print
طلب إحاطة لوزير السياحة.. إيرادات القطاع لا تتناسب مع مقوماتنا طلب إحاطة لوزير السياحة.. إيرادات القطاع لا تتناسب مع مقوماتنا

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للمستشار الدكتور حنفي جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه لرئيس مجلس الوزراء، ووزير السياحة والآثار، بشأن ما تم تنفيذه على أرض الواقع من استراتيجية الوزارة للتنمية المستدامة رؤية 2030 والنتائج الملموسة في واحد من أبرز القطاعات، قائلا:«على الرغم من المقومات التي نمتلكها إلا أننا نفتقد بوصلة الترويج لمعالمنا السياحية وهو ما ينعكس على الإيرادات التي يحققها القطاع والتي لا تتناسب مع ما نمتلكه من مقومات».

وأوضح عضو مجلس النواب، أن السياحة من الركائز الأساسية للاقتصاد القومي، حيث يعمل بها 3 ملايين مصري بشكل مباشر وغير مباشر، في الوقت الذي يحظى القطاع باهتمام كبير من قبل الدولة، خلال الفترة الأخيرة تم إرجاء للرسوم وجدولة للمديونيات ومنح القائمين على القطاع العديد من الإعفاءات بهدف الحفاظ على العمالة الموجودة به وعدم تسريحها، كما أن الدولة المصرية تتمتع بمقومات بيئية متميزة، وتتميز بالشواطئ، إلى جانب السياحة الدينية والعلاجية والتاريخية.

وتابع محسب:«كافة هذه المقومات تجعل الدولة المصرية في مصاف الدولة التي تحقق أعلى إيرادات من قطاع السياحة، شريطة حسن استغلالها، سواء من خلال الترويج الجيد، التسويق في مختلف دول العالم للسياحة المصرية، الاعتماد على شخصيات بارزة في المجتمع من أجل تحقيق ذلك، والمرونة في التعامل بعيدا عن الروتين الذي ينعكس بالسلب على القطاع وعلى الخزانة العامة للدولة في نفس الوقت ولكن ما يحدث على الأرض».

وشدد عضو مجلس النواب، على ضرورة تقديم تقرير دورى عن ما تم تنفيذه من الاستراتيجية الخاصة بالتنمية المستدامة للوزارة وفقا لرؤية مصر 2030 وما تم تنفيذه وهل هناك بعض العقبات التي تعيق مراحل التنفيذ لسرعة تدارك الأمر على أن يتم إعلاء المصلحة العامة واستغلال المقومات التي تمتلكها الدولة المصرية خاصة وأن هناك بعض الدول لا تمتلك ربع هذه المقومات وتحقق إيرادات تتجاوز ما يتم تحقيقه في مصر مئات المرات مما يؤكد أن الترويج والتسويق في حاجة لإعادة نظر للمصلحة العامة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة

البابا تواضروس: «جمهورية جديدة» شعار مستحق لما تشهده مصر من إنجازات ونهضة شاملة