الأرصاد: استمرار الشبورة المائية حتى نهاية الأسبوع الجارى

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أكدت الدكتورة إيمان شاكر مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار الشبورة المائية والتى تصل إلى حد الضباب على كافة محافظات الجمهورية.

وحذرت في تصريحات لـ«المصرى اليوم»، الإثنين، من القيادة بسرعة على الطرق بداية من الساعة ٥ حتى الثامنة صباحا وهى الفترة التي يصعب فيها الرؤية بسبب الشبورة المائية.

وأوضحت شاكر غلق الطرق طريق الاسكندرية الزراعي والإسماعيلية وبرج العرب حتى الثامنة صباحا، منعا لوقوع حوادث الطرق بسبب الشبورة المائية، حيث تنعدم الرؤية الأفقية حتى مسافة ٢٠٠ مترا، لافتة إلى حرص الأرصاد الجوية على التواصل مع الإدارة العامة للمرور بشكل يومى للإبلاغ عن الأماكن التي تنعدم فيها الرؤية بسبب الشبورة المائية .

ونصحت شاكر المواطنين القيادة على سرعة منخفضة في الساعات الأولى من الصباح الباكر منعا لوقوع حوادث، وتأجير السفر على الطرق السريعة بعد الثامنة صباحا، مشيرة إلى استقرار الطقس على مستوى محافظات الجمهورية وعدم وجود فرصة لسقوط الأمطار حتى نهاية الأسبوع الجارى .

وحول درجات الحرارة اليوم الاثنين أوضحت شاكر استمرار ارتفاع درجة الحرارة عن المعدل الطبيعى بدرجتين وثلاث درجات بسبب التغيرات المناخية. وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الاثنين: القاهرة العظمى 29 درجة والصغرى 19 درجة، والإسكندرية العظمى 27 والصغرى 19 درجة، ومطروح العظمى 25 درجة والصغرى 20 درجة، وسوهاج العظمى 32 درجة والصغرى 17 درجة، وقنا العظمى 33 درجة والصغرى 19 درجة، وأسوان العظمى 35 درجة والصغرى 20 درجة.