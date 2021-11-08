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ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص

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ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص ضبط مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمخصبات الزراعية بدون ترخيص

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بحملة مكبرة، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن المنوفية والجهات المعنية، استهدفت المصانع العشوائية بنطاق محافظة المنوفية، والتي يتم من خلالها إنتاج وتعبئة المُخصِّبات والأسمدة الزراعية المغشوشة والمُقلَّدة باستخدام مواد خام مجهولة المصدر تمهيداً لطرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، ومصانع عشوائية تعمل على إعادة تدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها فى تصنيع الأدوات المنزلية «بدون ترخيص»، وأسفرت جهودها عن ضبط «مصنع لإنتاج وتعبئة الأسمدة والمُخصِّبات الزراعية، بدون ترخيص- عدد 4 مصانع لتدوير المخلفات البلاستيكية واستخدامها فى تصنيع الأدوات المنزلية، بدون ترخيص، وضُبطت بداخلها كمية كبيرة من الأسمدة والمخصبات الزراعية مجهولة المصدر والمغشوشة والمُقلَّدة وزنت 16,645 طن- 95,875 طن مخلفات بلاستيكية مجهولة المصدر وبدون بيانات».

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