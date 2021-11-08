في أول ظهور له عقب «قرارات ٢٥ أكتوبر».. «حميدتي»: ملتزمون بالتحول الديمقراطي

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في أول ظهور عقب قرارات الفريق عبدالفتاح البرهان قائد الجيش السوداني يوم ٢٥ أكتوبر الماضي بحل المجلس السيادي والحكومة الانتقالية وفرض حالة الطوارئ في السودان، أكد الفريق أول محمد حمدان دقلو، قائد قوات الدعم السريع، المعروف بـ«حميدتي»، الالتزام الصارم بالتحول الديمقراطي بقيام الانتخابات في الموعد المحدد في العام ٢٠٢٣.

وجدد «حميدتي» في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء السودانية «سونا»، الإثنين، التأكيد على الالتزام التام بتحقيق أهداف الثورة المتمثلة في الحرية والسلام والعدالة وتسهيل سبل الحياة الكريمة للمواطن وتوفير الخدمات الأساسية، وتشكيل حكومة مدنية مستقلة دون وصاية من أحد والعمل على تحقيق الاستقرار والسلام ومراعاة المصالح العليا للشعب.

وقال إن «القرارات الأخيرة التي أصدرها السيد القائد العام للقوات المسلحة جاءت لتصحيح مسار ثورة الشعب والمحافظة على أمن واستقرار البلاد، ووحدة شعبنا وأرضنا، بعد أن فشلت كل محاولات الإصلاح بسبب تمسك وتحكم فئة قليلة بزمام الأمر في البلاد، وانشغالها بالصراع على السلطة وإهمال مطالب الشعب التي عبر عنها في ثورته المجيدة».

كما أكد الاحترام الكامل لحق الشباب والشابات في التعبير والتظاهر السلمي الديمقراطي والعمل على حمايته وتأمينه وفقاً للقانون، مضيفًا: «نكرر الإلتزام بالتحول الديمقراطي واستكمال مسيرة الإنتقال والحفاظ على أمن البلاد ومكتسبات ثورة ديسمبر المجيدة وصولا إلى حكومة مدنية منتخبة».

وفي ذات السياق، أكد أن «القوات النظامية حريصة كل الحرص على أمن وسلامة المواطنين وستعمل جنباً إلى جنب مع أبناء شعبنا لتحقيق مطالب الثورة وتحسين معاش المواطن الكريم.. حفظ الله بلادنا وشعبنا وأرضنا وجعلنا أكثر وحدة وتماسكاً وأمناً وسلاماً ورخاء».