أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!

Print
تقارب مساحتها 20 ألف م2.. والمطالبات تشجير وإزالة التشوه البصري

شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!

بمساحة تقريبية تقدر بـ20 ألف متر مربع يخيل للناظر إلى الموقع الذي تغطيه تلك الرمال القاحلة والأحجار المتناثرة بانه خارج النطاق العمراني وليس داخل أكبر مخططات العاصمة المقدّسة وأكثرها كثافة سكانية وقد خلا من أي مؤشر للحياة محدثاً تشوهاً بصرياً يمتد من إشارة مسجد الخلفاء الراشدين وصولاً إلى إشارة كودو، وهو عبارة عن الجزيرة الواقعة وسط شارع المهندس عمر قاضي والمعروف 64؛ إذ يبلغ طولها تقريباً كيلو مترين اثنين وبعرض يقارب 12 متراً.

"سبق" التقطت صوراً للموقع الذي ناشد من خلالها مرتادو الطريق الجهة ذات العلاقة أن يتم النظر فيه من حيث تشجيره وإزالة التشوه البصري الواقع به من حيث التصحر الذي يشمله كاملاً؛ إذ تم استغلال مواقع أخرى في عدد من شوارع العاصمة المقدّسة وأصبحت متنفساً جميلاً تخللته الأشجار والمسطحات الخضراء وبعضها أصبح ممشى لمحبي الرياضة.

وأردفوا: "نتمنى أن يحظى الموقع بمبادرة سيدي ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، عندما أطلق مبادرة الخضراء التي تهدف إلى رفع الغطاء النباتي وتقليل انبعاثات الكربون ومكافحة التلوث".

شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!

شاهد.. صحراء شاسعة قاحلة داخل أكبر مخططات مكة تفتقر إلى نظرة!

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

74 % من العمالة المنزلية في السعودية ذكور

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا

من أجل "السعودية الخضراء".. "تقنية الجوف" تطلق مبادرة رؤيتنا مستقبلنا