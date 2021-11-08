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.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

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مجلس تحقيقٍ لسائق العربة المدرعة

فيديو.. ترَك الانتشار الأمني ليفحط بمدرعته في شوارع بغداد

أعلنت قيادة عمليات بغداد بالجيش العراقي، اليوم الاثنين، معاقبة سائق مدرعة استعرض "فحّط" في شوارع العاصمة الليلة الماضية.

ونقل موقع " اليوم" عن بيان صحفي لقيادة عمليات بغداد، أن "الفريق الركن أحمد سليم قائد عمليات بغداد، وجّه بتشكيل مجلس تحقيقي بحق سائق العربة المدرعة الذي خالف التوجيهات والضبط العسكري خلال واجب الانتشار الأمني في شوارع وتقاطعات العاصمة".

وأضافت، أن "منتسبي الجيش العراقي يتحلون بأعلى مستويات الضبط العسكري والالتزام التام بالقيافة والمظهر الجيد خلال تنفيذهم للواجبات، والذي يدل على عراقة هذا الجيش، فوجود منتسب مخالف لا يمثل بقية أفراد القطعة العسكرية الملتزمة".

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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