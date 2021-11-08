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بالصور.. "نائب أمير الشرقية" يطلع على توسعة "معارض الظهران الدولية"

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"الفوزان": المنطقة ستلعب دورًا هامًّا في استضافة المعارض والمؤتمرات الاقتصادية العالمية

بالصور..

اطلع نائب أمير المنطقة الشرقية الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز، مؤخرًا على التوسعة الثالثة لمعارض الظهران الدولية.

وعبّر رئيس مجلس إدارة معارض الظهران الدولية عبدالله بن عبداللطيف الفوزان، عن شكره الجزيل لنائب أمير المنطقة على تفضله بزيارة التوسعة الثالثة لصالات (3- 4) والبهو الشمالي لمركز معارض الظهران الدولي؛ مؤكدًا أن الأمير أحمد بن فهد داعمٌ مستمر للمشاريع الطموحة التي تضيف قيمة نوعية عالية للمنطقة الشرقية، وتبرز مكانتها وريادتها على المستوى المحلي والإقليمي.

وقال الفوزان: "دعم مجلس إدارة شركة معارض الظهران الدولية لرؤية 2030، كان دافعًا لتطوير وتهيئة المركز بما يتوافق مع صناعة المعارض والمؤتمرات ".

وأضاف: "نحن متفائلون بأن المنطقة الشرقية ستلعب دورًا مهمًّا في استضافة الأحداث الهامة والمعارض والمؤتمرات الاقتصادية العالمية، والتي كانت ثمرتها استضافة الملتقى والمعرض الدولي لتكنولوجيا البترول (IPTC)، واليوم أصبح مركز معارض الظهران الدولي الأحدث على مستوى المملكة.

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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