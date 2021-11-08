استبعاد مرموش للإصابة.. وكيروش يعقد مؤتمرا صحفيًا اليوم

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يعقد اليوم الاثنين كارلوس كيروش المدير الفني للمنتخب الاول مؤتمرا صحفيا للحديث لوسائل الإعلام من ملعب التدريب بستاد برج العرب بالتزامن مع انطلاق التجمع الدولي اليوم

ويعقد الموتمر في الخامسة والربع مساء اليوم قبل انطلاق التدريب في الخامسة والنصف، حيث سيسمح لوسائل الإعلام بحضور ربع الساعة الأولى

وأدى اليوم المنتخب الوطني تدريبه الأول على أحد الملاعب الفرعية بستاد الجيش ببرج العرب في بداية معسكره استعدادًا لمباراتي أنجولا يوم الجمعة المقبل والجابون ببرج العرب يوم 16 الحالي ضمن الجولتين الأخيرتين للمجموعة السادسة لتصفيات افريقيا المؤهلة لكاس العالم.

شارك في مران اليوم اللاعبون المختارون من الأندية المصرية، وتكتمل صفوف المنتخب اليوم الاثنين بانضمام اللاعبين المحترفين في الخارج، بعد الاكتفاء بـ 25 لاعبًا اثر التأكد من عدم تمكن عمر مرموش من اللحاق بالمعسكر نظرا لإصابته.