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متهم الساحل روج للالعاب النارية على صفحته ب"فيس بوك"

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متهم الساحل روج للالعاب النارية على صفحته ب"فيس بوك" متهم الساحل روج للالعاب النارية على صفحته ب"فيس بوك"

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رصدت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام أحد الأشخاص بإنشاء صفحة على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالترويج وبيع الألعاب النارية.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم تحديد سالف الذكر وتبين أنه طالب ،عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه بدائرة قسم شرطة الساحل وبصحبته آخران وبحوزتهم "عدد من قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع- مبلغ مالى- الهاتف المحمول المستخدم فى إجراء عمليات البيع وإنشاء الصفحة".

بمواجهتهم إعترفوا بحيازتهم للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالى من متحصلات تجارتهم غير المشروعة ، والهاتف لتسهيل الإتصال بعملائهم وأضافوا بتحصلهم على الألعاب النارية من ،صاحب محل ملابس، مقيم بمحافظة الجيزة، حيث تم ضبطه بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وعُثر بداخل المحل ملكه على عدد من قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع - مبلغ مالى ،بمواجهته أقر بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه غير المشروع.

المصرى اليوم

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