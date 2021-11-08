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أمن المنافذ: ضبط 50 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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أمن المنافذ: ضبط 50 قضية متنوعة خلال 24 ساعة أمن المنافذ: ضبط 50 قضية متنوعة خلال 24 ساعة

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واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية حملاته الأمنية لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بشتى صورها.

وتمكنت الحملات من ضبط 4 قضايا تهريب متنوعة، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب النقد، وقضية في مجال مكافحة جرائم تهريب الأثار.

وفى مجال الأمن العام تم ضبط 44 قضية، و1214 مخالفة مرورية متنوعة، وتنفيذ 270 حكم قضائى متنوع، و13 قضية في مجال مكافحة جرائم الهجرة غير الشرعية وتزوير المستندات.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.

المصرى اليوم

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