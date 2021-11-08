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ضبط 7 أسلحة نارية و17 قضية مخدرات بحملة أمنية بالقليوبية

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ضبط 7 أسلحة نارية و17 قضية مخدرات بحملة أمنية بالقليوبية ضبط 7 أسلحة نارية و17 قضية مخدرات بحملة أمنية بالقليوبية

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شن قام قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزى إستهدفت دائرة مركز شرطة طوخ وعدد من الدوائر والأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وتمكنت الحملات من ضبط 7 قطع سلاح نارى وأبيض، و17 قضية إتجار في المواد المخدرة ضُبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 24 متهم لـ 11 منهم معلومات جنائية، وتنفيذ 5127 حكم قضائى متنوع.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وجارى إستمرار الحملات.

المصرى اليوم

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