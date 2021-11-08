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طارق العشري: دفع ثمن الفوضى وبن شرقى لغز محير

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طارق العشري: الزمالك دفع ثمن الفوضى وبن شرقى لغز محير طارق العشري: دفع ثمن الفوضى وبن شرقى لغز محير

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أكد طارق العشري المدير الفني الأسبق لفريق طلائع الجيش أن الفوضى ضربت دفاع في لقاء القمة ضد الأهلي وهي سبب الخسارة بنتيجة ٥-٣.

وقال العشري في تصريحات اعلامية إن الفوضى ظهرت في الأهداف التي استقبلها الزمالك بدليل أن الفريق استقبل ٣ أهداف في ٩ دقائق فقط.

وأشار إلى أن باتريس كارتيرون مدرب الزمالك حاول إعادة فريقه للمباراة مرة أخرى بتغييرات تكتيكية ولكن الأهلي مع مدربه بيتسو موسيماني تفوقوا بشكل واضح.

وأوضح أن المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك كان الحاضر الغائب في لقاء القمة ومستواه كان غير مفهوم.

المصرى اليوم

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