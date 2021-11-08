اورتيجال: أرحب بالعودة للدوري المصري.. والإسماعيلي له مكانة خاصة في قلبي

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أكد محسن اورتيجال المدير الفني للاتحاد التركي لكرة القدم أن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي من أفضل اللاعبين في العالم حاليا.

وأشار اورتيجال في تصريحات تلفزيونية إلى أنه لا يستطيع التعليق على فرص صلاح في التتويج بالكرة الذهبية بحكم منصبه.

وأوضح أن صلاح من افضل نجوم الدوري الانجليزي مؤكدا أنه لاعب رائع ويستطيع المنافسة بقوة على الكرة الذهبية.

ورحب اورتيجال بالعودة للدوري المصري مرة أخرى بشرط بعد نهاية عقده مع الاتحاد التركي، مؤكدًا أن النادي الإسماعيلي له مكانة خاصة في قلبه ولا ينسى عمله مع عدة نجوم وعلى رأسهم أحمد فتحي ومحمد جودة ومحسن أبوجريشة.

وأشار إلى أن فتحي لاعب رائع وقادر على العطاء ولم يكن مفاجأة له أن فتحي لازال مستمرا في المشوار الكروي لانه لاعب متميز ومحترف.

وأكد أنه لا يتابع باستمرار مباريات الدوري المصري ولكنه يتابع اللقاءات الكبرى ومنها ديربي الأهلي والزمالك ونتائج الإسماعيلي.