رئيس لجنة التعليم بمجلس الشيوخ يطالب بحصول كل محافظة على 25% من ضرائبها

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قال الدكتور نبيل دعبس، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي والاتصالات بمجلس الشيوخ، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر الحديثة، إن مشروع قانون التخطيط العام للدولة، والذي تمت مناقشته بالمجلس، بحضور الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، ومساعديها، ينص على اللامركزية في القانون، كما يراعي في الاعتبار أن تكون اللامركزية حقيقة مُطبَّقة في كل محافظة بشكل مستقل، وأن تتولى كل محافظة شأنها مستقلة، ويتمثل ذلك في الاهتمام بإنشاء المدارس والجامعات وإصلاح الأراضي والطرق والكباري وعمل دراسات جدوى للمشروعات الاقتصادية التي تجذب على أساسها الاستثمارات.

وطالب رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس الشيوخ بضرورة أن يُسمح لكل محافظة بفرض الرسوم التي تتناسب مع الخدمات المقدمة لسكان المحافظة، مع شرط الحصول على 25% على الأقل من الضرائب المفروضة على سكانها، ويُسلم باقي الضرائب إلى الحكومة، وذلك لأنه بدون مصادر تمويل لن تنجح اللامركزية، وستصبح مجرد كلام دون أفعال، وقد لقي هذا المطلب قبولًا من جانب وزيرة التخطيط ومساعديها خلال الجلسة.

وكانت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، قد شهدت إشادة برلمانية واسعة من رؤساء اللجان النوعية والهيئات البرلمانية بفلسفة مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، والذي يأتي ليتفق مع الجمهورية الجديدة.