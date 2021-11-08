ضبط شخصين بحوزتهما 50 كيلو «بانجو» وسلاح ناري بالإسماعيلية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكن قطاع الأمن العام من ضبط سلاح نارى وذخائر وكمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام بحوزة شخصين بالإسماعيلية بقصد الإتجار.

وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسماعيلية قيام شخصين بالإتجار في المواد المخدرة متخذان من دائرة المركز مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما وضبطهما حال إستقلالهما مركبة «توك توك»، وبحوزتهما بندقية خرطوش وكمية من مخدر البانجو وزنت 50 كيلو جرام و2 هاتف محمول.

بمواجهتهما إعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والسلاح النارى لحماية نشاطهما الإجرامى، والهاتفين للإتصال بعملائهما.

وبالكشف عن مركبة «التوك توك» تبين أنه مُبلغ بسرقتها، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.