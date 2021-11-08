ضبط 192،6 طن مخلفات بلاستيكية و192 ألف عبوة في حملة على المصانع العشوائية

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قامت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات بالإشتراك مع قطاع الأمن العام بتوجيه حملة مُكبرة بالتنسيق مع الجهات المعنية.. إستهدفت رصد وضبط المصانع غير المرخصة بنطاق مديريتى أمن (القليوبية- الإسماعيلية)، وأسفرت جهودها عن ضبط (مالك مصنع عشوائى «غير مرخص» ملحق به مخزنين لإعادة تعبئة وتداول المبيدات الحشرية والعقاقير البيطرية منتهية الصلاحية بداخل مزرعة دواجن بدائرة مركز شرطة قليوب بالقليوبية، بمضبوطات بلغت (95387 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمخصبات زراعية مغشوشة ومقلدة وبدون بيانات – 81836 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لعقاقير وأدوية بيطرية مغشوشة ومقلدة ومصنعة من مواد مجهولة المصدر وبدون ترخيص – 15466 عبوة مختلفة الأحجام والأنواع لمبيدات حشرية منتيهة الصلاحية معدة لإعادة التدوير)، بالإضافة إلى (خط إنتاج يدوى لتعبئة وتداول العقاقير البيطرية والمبيدات الحشرية) عبارة عن (ماكينات «خلط– تعبئة – لحام- تغليف»- كمية كبيرة من العبوات الفارغة والملصقات المنسوبة لإحدى شركات الكيماويات – عدد من الأدوات والمعدات).

كما تم ضبط (المدير المسؤول عن مصنع عشوائى «غير مرخص» لتدوير المخلفات البلاستيكية لإستخدامها في تصنيع الشباك المستخدمة في صيد الأسماك بدائرة مركز شرطة القنطرة شرق بالإسماعيلية).. بمضبوطات بلغت (121 طن مواد خام لمخلفات بلاستيكية وخام مجهول المصدر تستخدم في تصنيع شباك الأسماك – 8،6 طن منتج نهائى لصناديق حفظ مثلجات وشباك أسماك مغشوشة ومقلدة ومعدة للتداول)، بالإضافة إلى (خط إنتاج عشوائى – كمية من العبوات المنسوبة لشركات وهمية)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها اسيما في مجال حماية البيئة وإستهداف المصانع العشوائية التي تفتقد الإشتراطات الصحية والمعايير البيئية.