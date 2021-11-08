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"الوطني للأرصاد" يكشف عن المسؤوليات الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الرصد

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"الوطني للأرصاد" يكشف عن المسؤوليات الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الرصد "الوطني للأرصاد" يكشف عن المسؤوليات الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الرصد
بدأ سريان النظام أمس.. والعقوبات قد تصل للسجن 10 سنوات ومليوني ريال غرامة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن المسؤوليات الجزائية الناشئة عن أحكام نظام الأرصاد.

وأشار المركز إلى أن نظام الأرصاد وجد من أجل عمل مؤسسي يسهم في خدمة الوطن والمواطن والالتزام به يحمي من المساءلة القانونية.

وأضاف عبر إنفوجرافيك نشره في حسابه بتويتر: يقصر القيام بخدمات الأرصاد الجوية السيادية على المركز، وتصنف اللوائح أنواع تلك الخدمات.

وتابع: إن العقوبات المرصودة هي السجن لمدة قد تصل إلى 10 سنوات وغرامة تصل إلى مليوني ريال، مع مضاعفة الغرامة على المخالف في حال تكرار المخالفة ومصادرة المضبوطات محل المخالفة، على أن تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء في المخالفات التي تدخل في اختصاص المحكمة الجزائية.

وبدأ أمس الأحد، تطبيق سريان نظام الأرصاد، الذي صدر قبل 180 يوماً، والخاص بمنع أي شخص من نشر أيّ من معلومات الأرصاد الجوية بأي وسيلة كانت رصداً أو مراقبة أو تنبؤاً إلا بعد الحصول على ترخيص أو تصريح بذلك.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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