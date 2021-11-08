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«تصرفاته صبيانية»..الغندور ينتقد علي معلول

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«تصرفاته صبيانية»..الغندور ينتقد علي معلول «تصرفاته صبيانية»..الغندور ينتقد علي معلول

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هاجم خالد الغندور، نجم الأسبق، التونسي على معلول، ظهير أيسر الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي.

ويأتي ذلك بسبب طريقة احتفاله، بالهدفين اللذين أحرزهما في مرمى الزمالك، خلال مباراة القمة.

ونشر خالد الغندور، عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الجتنماعي «فيس بوك» صورة لاحتفال على معلول، بهدف في الزمالك معلقًا :«لا أفهم ماذا يفعل على معلول، وهل ده مباح أخلاقيًا عند البعض وغير مسموح لعبدالله جمعة الاحتفال أو شيكا».

وأضاف:«أين الاعلام من هذه التصرفات الصبيانية من لاعب دولي تونسي تعدي الثلاثين من عمره».

يُذكر أن على معلول، أحرز هدفين في مرمى الزمالك، خلال المباراة التي اقيمت بينهما الجمعة الماضي، ضمن مباريات الجولة الثالثة من مسابقة الدوري الممتاز، والتي انتهي بفوز الأهلي بخمسة أهداف مقابل ثلاثة.

المصرى اليوم

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