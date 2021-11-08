تعاملات بـ 8 مليون جنيه.. ضبط متهم لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار في النقد الأجنبى بسوهاج

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أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي قيام أحد الأشخاص- وشقيقه «يعمل بإحدى الدول»، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول على حسابه أو بموجب حوالات بأحد البنوك حيث يقوم الأول بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى «المتواجد خارج البلاد».

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (7٫850٫000 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.