أخبار عاجلة

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود -
كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب -
«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945 -
خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

تعاملات بـ 8 مليون جنيه.. ضبط متهم لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار في النقد الأجنبى بسوهاج

Print
تعاملات بـ 8 مليون جنيه.. ضبط متهم لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار في النقد الأجنبى بسوهاج تعاملات بـ 8 مليون جنيه.. ضبط متهم لقيامه بالإشتراك مع آخر بالإتجار في النقد الأجنبى بسوهاج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة برئاسة اللواء الدكتور علاء عبدالمعطي قيام أحد الأشخاص- وشقيقه «يعمل بإحدى الدول»، مقيمان بدائرة مركز شرطة المنشأة بسوهاج بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار في النقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة من خلال قيام الثانى بتجميع مدخرات العاملين بتلك الدولة بالعملة الأجنبية وإرسالها للأول على حسابه أو بموجب حوالات بأحد البنوك حيث يقوم الأول بإستلامها وإستبدالها إلى ما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.

وعقب ذلك يقوم بإرسالها لأهلية العاملين بتلك الدولة من أبناء محافظة سوهاج والمحافظات المجاورة من خلال حوالات بريدية أو تسليمها نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون. عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الأول، وبمواجهته إعترف بنشاطه الإجرامى على النحو المشار إليه بالإشتراك مع الثانى «المتواجد خارج البلاد».

كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال عام طبقاً للفحص المستندى ما يعادل (7٫850٫000 مليون جنيه). تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

إعلامي: موسيماني يطلب التخلص من محمد محمود

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

كوبر: صوتي لمحمد صلاح في الكرة الذهبية.. وأتوقع نجاح الحضري مع المنتخب

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

«زي النهارده».. تأسيس منظمة اليونسكو 15 نوفمبر 1945

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي