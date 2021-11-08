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إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض الإصلاح الزراعية في سمالوط بالمنيا

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إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض الإصلاح الزراعية في سمالوط بالمنيا إزالة مخالفة تعدي بالبناء على أرض الإصلاح الزراعية في سمالوط بالمنيا

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نجحت الوحدة المحلية لمركز سمالوط شمال المنيا، في إزالة حالة تعد بالبناء في المهد، ولاية الإصلاح الزراعي، بقرية الخمايشه، على مساحة ٢ قيراط و١٢ سهم .

شدد السيد أحمد راشد مهدي، رئيس مركز ومدينة سمالوط، على أن التعديات على أملاك الدولة، والأراضي الزراعية، مؤكدًا أن أراضي الدولة، خط أحمر لن يتم التهاون فيه، ولن يتم التراجع عن استرداد حق الدولة.

وأشار رئيس مدينة سمالوط إلى أنه من أولويات المرحلة الثالثة من الموجة الـ ١٨ هي الإزالة الفورية لكل التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية، والأراضي الزراعية، بجميع القرى التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة سمالوط.

المصرى اليوم

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