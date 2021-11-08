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نادر السيد: موسيماني حقق انجازات رائعة ولا يقل عن مانويل جوزيه

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نادر السيد: موسيماني حقق انجازات رائعة ولا يقل عن مانويل جوزيه نادر السيد: موسيماني حقق انجازات رائعة ولا يقل عن مانويل جوزيه

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أكد نادر السيد، حارس مرمى الوطني الأسبق، أن مباراة القمة بين والأهلي كانت مفاجأة وحافلة بالتفاصيل التي أدت لهذه النتيجة.

وأشار نادر السيد في تصريحات تلفزيونية إلى أن مباراة الستة الشهيرة تختلف عن لقاء القمة الأخير لأن السيناريو منذ البداية يوحي بهزيمة ثقيلة للزمالك.

وأوضح أن مباراة القمة الأخيرة كانت حافلة بالندية والدليل الأهداف العديدة التي شهدتها على مدار شوطي اللقاء.

وأضاف أن موسيماني حقق انجازات رائعة ولا يقل عن مانويل جوزيه مدرب الأهلي الأسبق.

وأشار إلى أن جوزيه مدرب يعرف جيدا كيف يقوم بتسويق نجاحاته وإنجازاته وهو ما لا يفعله موسيماني رغم أنه حقق نجاحات كبيرة تجعله افضل من جوزيه على صعيد تحقيق الإنجازات في فترة زمنية بسيطة.

المصرى اليوم

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