نائب وزير السياحة تتفقد فنادق بالأقصر لمتابعة ضوابط السلامة الصحية ومواجهة كورونا

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تفقدت الأستاذة غادة شلبي، نائب وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة، الاثنين، عدد من الفنادق بمحافظة الأقصر، وذلك لمتابعة تطبيقها للاشتراطات والإجراءات الاحترازية والوقائية وضوابط السلامة الصحية الخاصة بمواجهة فيروس كورونا.

رافقها خلال الجولة التفقدية، الأستاذ محمد عامر، مدير عام الإدارة العامة للرقابة والتفتيش على المنشآت الفندقية بالإدارة المركزية للمنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية بالوزارة، والأستاذة نعمة عطا، مدير مكتب الوزارة بالأقصر.

تأتي هذه الجولة في إطار حرص وزارة السياحة والآثار على المتابعة المستمرة والدقيقة لتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية بكل الفنادق والمنشآت السياحية على مستوى الجمهورية، إلى جانب الاستعداد للموسم السياحي الشتوي واستقبال السياحة الوافدة إلى محافظة الأقصر.

وحرصت نائب الوزير أثناء الجولة على تفقد فنادق ثابتة وعائمة حيث تفقدت المطابخ وصالات الألعاب الرياضية وحمامات السباحة والغرف بهذه الفنادق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية بها إلى جانب تطبيق المعايير الجديدة للتصنيف الفندقي HC، وقد أشادت نائب الوزير بالتزام هذه الفنادق.

وخلال الجولة، التقت نائب الوزير بعدد من العاملين بالفنادق، حيث شددت على ضرورة استمرار التطبيق الحازم والدقيق لكل الاشتراطات والاهتمام بمستوى الخدمة المقدمة، مؤكدة أن هذه العوامل هي الركيزة التي عززت نجاح مصر في استئناف الحركة السياحية الوافدة، حيث أصبحت العامل الرئيسي في جذب السائح لمقصد دون الآخر، مؤكدة أن الوزارة لن تتهاون مع أي منشأة فندقية أو سياحية تخالف ذلك.

ووجهت نائب الوزير بضرورة تكثيف الحملات التي تقوم بها لجان التفتيش بالوزارة على المنشآت الفندقية والسياحية وتطبيق الإجراءات القانونية والعقوبات ضد المنشآت التي يثبت مخالفتها، والتي قد تصل إلى غلق المنشأة وإيقاف المدير المسؤول، وذلك لضمان الحفاظ على سلامة السائحين والعاملين بالقطاع السياحي والمواطنين والإبقاء على سمعة المقصد المصرى إيجابية وبما يعزز الصورة الذهنية للمقصد المصرى لدى السائحين.