إعلان مواعيد اختبارات المتقدمين للعمل بنظام الحصة في مدارس الغردقة

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت إدارة الغردقةالتعليمية بالبحر الأحمر، الإثنين، مواعيد اختبارات المتقدمين للعمل بنظام الحصة بمدارس الغردقة الرسمية للغات وذلك يومي ١٨ و١٩ نوفمبر الجاري.

كانت مديرية التربية والتعليم فتحت باب القبول للعمل بنظام الحصة لحملة المؤهلات العليا التربوية مع بداية العام الدراسي 2021-2022.؛ لسد العحز في هيئات التدريس بالمدارس في كافة المراحل، وذلك في ضوء الكتاب الدوري الذي أصدرته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني رقم 26.

واكد هشام منير وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحر الاحمر أنه من ضمن قواعد العمل أن يكون المتقدم تابع للإدارة التعليمية ومقيم بنطاقها، لافتًا إلى أنه يتم توزيع المدرسين داخل الإدارة ومدارسها طبقًا للحاجة، مؤكدًا أن اللائحة المنظمة للعمل، شددت على أن لا يتجاوز عدد الحصص الموكلة للمدرس بنظام «الحصة»، 24 حصة بحد أقصي أسبوعيًا.

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، أن قرار العمل بنظام «الحصة» جاء لسد العجز في مدرسي بعض المواد، وحرصًا على مصلحة الطلاب التي هي أساس عملهم، بتوجيهات وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي.