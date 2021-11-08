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البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية

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البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات شبكة المدفوعات اللحظية البنك المركزي يعتمد القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية

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في إطار تنفيذ استراتيجية المجلس القومي للمدفوعات، برئاسة الرئيس عبدالفتاح ، لدعم التحول للاقتصاد الرقمي وإتاحة خدمات جديدة من شأنها التسهيل على المواطنين في تنفيذ المعاملات المالية، اعتمد مجلس إدارة البنك المركزي في جلسته بتاريخ 26 أكتوبر 202 1 القواعد المنظمة لخدمات المدفوعات اللحظية داخل جمهورية العربية.

تعد شبكة خدمات الدفع اللحظية من أهم الوسائل التي تُسهِم في تمكين عدد كبير من المواطنين من الوصول للخدمات المصرفية بكفاءة وفاعلية، عن طريق إتاحة التحويلات المالية اللحظية في أي وقت ومن أي مكان، ومن ثَمَّ اتساع مظلة استخدام الوسائل والقنوات المصرفية، وتعزيز الشمول المالي.

وقال رامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي «القواعد التي تم اعتمادها تأتي في إطار حرص البنك المركزي على مواكبة التطور وتطبيق أحدث ما توصلت إليه خدمات الدفع الرقمية عالمياً بهدف ا لتيسير على المواطنين وتشجيعهم على الاستمرار في استخدام وسائل وقنوات الدفع الإلكترونية، بما يدعم توجه الدولة والبنك المركزي للتحول لمجتمع أقل اعتماداً على أوراق النقد حيث سيستطيع العملاء من خلال الشبكة الجديدة إتمام عمليات التحويل خلال ثوان معدودة طوال أيام الأسبوع وخلال العطلات الرسمية بواسطة مختلف أدوات الدفع الإلكترونية الصادرة من قبل البنوك المصرية».

وقالت أماني شمس الدين، وكيل أول محافظ البنك المركزي للعمليات المصرفية ونظم الدفع: «القواعد التي اعتمدها البنك المركزي للشبكة الجديدة تمثل خطوة هامة على طريق توفير البنية التحتية الملائمة لخدمات ونظم الدفع في مختلف أنحاء الجمهورية حيث تسمح ل تطبيقات الهاتف المحمول المعتمدة بتقديم خدمات ال دفع لشبكة المدفوعات اللحظية وإتاحة خدمات التحويل اللحظية عبرها بما يدعم تحسين الخدمات المالية المقدمة ويساهم في خلق فرص تنافسية جديدة من شأن ها استقطاب عملاء جدد للقطاع المصرفي وتقديم الخدمات البنكية بصورة متطورة مع ضمان الأمان التام لكافة المعاملات».

ومن جانبه أكد المهندس إيهاب نصر وكيل محافظ مساعد البنك المركزي ل لعمليات المصرفية ونظم الدفع أن: «القواعد الجديدة التي اعتمدها مجلس إدارة البنك تعد بمثابة نقلة نوعية في القواعد المصرفية للمعاملات الالكترونية حيث يعد هو التطبيق الأول من نوعه لقواعد المعاملات المصرفية المفتوحة» Open APIs «لإدارة الحسابات المصرفية بصورة لحظية حيث ستتيح الشبكة الجديدة المتوقع إطلاقها في الربع الحالي من هذا العام التحويل اللحظي بدلالة رقم الهاتف المحمول أو عنوان للدفع اللحظي ال خاص بال عميل كما س ت مكن العملاء من إدارة كافة حساباتهم المصرفية وإتمام عمليات التحويل لدي أي بنك من خلال تطبيق واحد مما س يساهم في تقديم خدمات مالية جديدة من شأنها تنشيط الاقتصاد القومي وتقليل الاعتماد على استخدام أوراق النقد».

يأتي إصدار القواعد المنظمة ل خدمات شبكة المدفوعات اللحظية في إطار خطة البنك المركزي لتعزيز البنية التحتية المالية للقطاع المصرفي والمساهمة في التحول إلى مجتمع أقل اعتمادا على أوراق النقد.

المصرى اليوم

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