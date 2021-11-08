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شيخ الأزهر والبابا تواضروس يصلان قاعة مؤتمرات الأزهر لحضور مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه

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شيخ الأزهر والبابا تواضروس يصلان قاعة مؤتمرات الأزهر لحضور مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه شيخ الأزهر والبابا تواضروس يصلان قاعة مؤتمرات الأزهر لحضور مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشائه

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وصل الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، والبابا تواضروس الثاني، بابا ‏الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، منذ قليل ، إلى قاعة الأزهر للمؤتمرات بمدينة نصر، لحضور مؤتمر بيت العائلة المصرية بمناسبة مرور 10 سنوات على إنشاء بيت العائلة ‏المصري، الذي يشكل نموذجا فريدا للتآخي والتعايش بين أبناء الوطن الواحد.

ويناقش المؤتمر مجموعة من المحاور على مدار خمس جلسات منها:- سماحة النص ودوره في دعم ‏السلام ‏المجتمعي، وأثر المواطنة في توطيد العيش المشترك، كما يتناول مواقف تاريخية وتطبيق عملي لأهم ‏انجازات بيت العائلة، فضلًا عن التعاون بين بيت العائلة المصرية ‏والمنظمة العالمية لخريجي الأزهر في ‏‏الحث على السلام، كما يناقش ‏دور بيت العائلة المصرية في الحفاظ على الهوية ‏الوطنية ‏ومواجهة العنف ضد ‏المرأة والفساد، بالإضافة إلى مناقشة‏ ‏مبادرة معاً من أجل ودورها ‏في تعزيز ‏الأمن الفكري.‏

المصرى اليوم

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