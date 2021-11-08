زغاريد في تشييع جنازة طالب ثانوي في بنها (التفاصيل الكاملة)

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أخيرا وبعد 22 يوما نجحت قوات الإنقاذ النهرى في القليوبية وبمساعدة غواصين من 4 محافظات من إنتشال جثة الطالب محمد عزت المعروف إعلاميًا بغريق بنها الذي تعرض للغرق أثناء الاستحمام بفرع دمياط بنهر النيل في قرية كفر طحلة دائرة مركز بنها بمحافظة القليوبية منذ 3 أسابيع واستمرت أعمال البحث طوال 22 يومًا إلى أن تم العثور على الجثة مساء أمس.

وعقب إنتشال الجثة تنفس أهالي قري مركز بنها وخاصة ميت العطار وطحلة وكفر طحلة الصعداء بعد أن مكثت قرابة 530 ساعة اسفل المياه وتم انتشالها من أمام مسجد قرية طحلة على النيل وهى منطقة قريبة من مكان الغرق.

وتم تشييع الجنازة في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين في مشهد مهيب شارك فيه أهالي قرى مركز بنها خاصة قرية ميت العطار مسقط رأس الطالب الغريق حيث ودعه الأهالي بالزغاريد وهتافات لا اله إلا الله.

بدأت الواقعة في 17 أكتوبر الماضي عندما نزل الطالب «محمد عزت بلال»وهو من قرية ميت العطار طالب بالصف الثاني الثانوي وخمسة من زملاؤه للاستحمام في مياه النيل بقرية كفر طحلة وتعرض للغرق بفرع دمياط وحاول زملائه إنقاذه ولكن فشلوا وتم إخبار والده الذي أسرع لمكان الغرق وعثر على ملابسه وهاتفه المحمول، وبدأت محاولات انتشال الجثة عقب إبلاغ قوات الإنقاذ النهري التي انتقلت لمكان الحادث، وبدأت عمليات تمشيط واسعة، ولكن لم يتم العثور على الجثة مما زاد من غموض الحادث حتى ظهرت بعد 22 يوما.

وعلي مدار 22 يوما استعانت الأسرة والأهالي الذين تجمعوا على شاطىء النيل بقرى مركز بنها بقوات الإنقاذ النهري من 5 محافظات وقاموا بتمشيط منطقة فرع النيل بداية من بنها وحتى قناطر زفتى يوميا وبمساعدة مجموعة من غواصين الخير الذين شاركوا في عمليات التمشيط والإنقاذ وحفار للري لتطهير المنطقة للبحث عن الطالب الغريق وسط مطالبات بالاستعانة بالضفادع البشرية وأجهزة السونار الحديثة للوصول للجثة ولم تيأس الأسرة والأهالي ولا قوات الإنقاذ من العثور على الجثة وظل البحث متواصلا ليلا نهارا في المنطقة والمناطق المجاورة وسط دعوات الأهالي بخروج الجثمان.

وخلال عمليات البحث والتمشيط ظهرت شائعات بأن «محمد» لم يغرق وأنه مختفي إلا أن الأسرة نفت ذلك وقال والدة عزت بلال أن آخر ما شاهدوه على الشط فور وصوله عقب إعلان أصدقائه المرافقين له غرقه خلال النزول للنيل يوم 17 اكتوبر للاستحمام هي ملابس نجله وهاتفه المحمول ملقاة على الشاطئ.

وعقب سماع والده نبأ العثور على جثة ابنه قال :«الحمد لله لتهدأ روحه ويستقر جثمانه في مقابر العائلة بجوار أخته التي سبقته بالوفاة منذ أيام قليلة حيث ظل طوال فترة غرق نجله يناشد بالدفع بالمزيد من الغواصين المتطوعين للمشاركة في البحث وتوسيع نطاق البحث في النيل حتى تم العثور على جثة ابنه».

وكان اللواء محسن شعبان مدير أمن القليوبية تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة بنها بتلقيه بلاغا بغرق طالب يدعى «محمد عزت» بالصف الثاني الثانوي بنهر النيل في قرية كفر طحلة التابعة لدائرة مركز شرطة بنها وانتقلت قوات الانقاذ وجارى البحث عن الجثة.

تشييع جنازة غريق بنها

تشييع جنازة غريق بنها

تشييع جنازة غريق بنها

تشييع جنازة غريق بنها

تشييع جنازة غريق بنها

تشييع جنازة غريق بنها