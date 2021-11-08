من «المحن إلى هدومنا في غسالة»..رسائل تبادلها محمود المهدي ومنة عرفة سيفتقدها متابعوهما

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أثار الفنان محمود المهدي والفنانة منة عرفة، جدلاً واسعاً، على مواقع التواصل الاجتماعي،خلال الساعات الماضية بعد إعلان انفصالهما، خاصة بعد كشفهما مؤخرا عن استعدادهما لحفل الزفاف وطرحهما كواليس أغنية سجلاها بمشارك المطرب محمود أبوليلة وكلمات حودا الجوكر، وكانا يستعدان لطرحها قبل زفافهما الذي كان مرتقبا بعد أسابيع قليلة.

كشف محمود المهدي أسباب انفصاله عن زوجته الفنانة الشابة منة عرفة، وذلك بعد عقد قران دام لأشهر قليلة.

وكتب «المهدي»، عبر خاصية «الأستوري»، أمس بحسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، قائلاً: «الناس اللي بتتصل وتسأل خلاص كل حاجه قسمة ونصیب».

وتابع: «أنا کراجل شرقي صعيدي في حاجات مش هتنفع معايا وهتوقفها عن شغلها وحلمها وأصدقائها في الوسط الفني، فأکید مش هقف في ده وربنا يكرمها في المجال الفني وتوصل أعلى حاجة فيه بالتوفيق للجميع»، وعلقت منة عرفة من جانبها عبر حسابها على انستجرام: «الحمد لله ..كل شئ قسمة ونصيب،تم الانفصال، وربنا يوفق الجميع».

سبق ذلك نشر محمود المهدي لصورة بطيخة مكتوب عليها «الجواز» عبر خاصية استوري على انستجرام، وعلق: «فين الراجل اللي قال كدة ..حمرا أو قرعة».

وذلك بعدما أعلنت الفنانة منة عرفة قبل أشهر عقد قرانها على محمود المهدى، واقتصر الحفل على الأسرتين فقط.

وكتبت منة عرفة عبر حسابها بموقع إنستجرام وقتها: «وكتبنا الكتاب، في جو عائلى جدا تم عقد قرانى، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم بارك لنا وبارك علينا وأجمع بيننا في خير».

وكتب محمود المهدى حينها قائلا: «الحمد الله تم كتب الكتاب بحضور أفراد العائلة فقط وهنعمل فرح إن شاء الله بعد فيلم 666».

كانت الفنانة الشابة منة عرفة قد أعلنت عن استعدادها لدخول عالم المهرجانات الغنائية بالاشتراك مع محمود المهدي،مؤخرا حيث كشفا عن أغنية تجمعهما كان من المقرر أن يطرحاها خلال الفترة المقبلة قبل حفل زفافهما .

ونشرت «عرفة» عبر خاصية القصص القصيرة على حسابها الرسمي بموقع انستجرام، مجموعة فيديوهات، ظهرت خلالها بصحبة المهدي وفريق العمل، من داخل استوديو التسجيل، وقالت: «إحنا هنا يا جماعة إنهاردة عند زيزو المايسترو في الاستوديو وأجمد ناس بتعمل موسيقى في مصر، الأستاذ حودة الجوكر والأستاذ أبوليلة، وزوجي العزيز هنا أهو، بنعمل حاجة جامدة جدًا جدًا».

وعلق أحد صناع المهرجان المنتظر قائلًا: «إن شاء الله انتظرونا هنكسر الدنيا بالتراك الجاي ده بالاشتراك مع الفنانين الجمال محمود المهدي والفنانة الكبيرة منة عرفة».

وشاركت منة عرفة أيضًا صورة تجمعها بزوجها -وقتها- مع فريق العمل، تحمل عنوان «الترند قادم بقوة».

منذ إعلان محمود المهدي ومنة عرفة خطبتهما بدأ في مغازلتها عبر حساباتهما على مواقع التواصل الاجتماعي، بعبارات كانت غريبة بالنسبة للمتابعين، وأصبحت مغازلته تثير الكثير من الجدل، بعد نشره صورا تجمعه بزوجته عبر حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام»، وكان أبرزها مانشره حين علق على صورة تجمعهما :«عارف إنك مبتعرفيش تعملي حلويات لأن مفيش حاجة بتعمل نفسها».

وتابع: «الشباب اللي هتقول محن.. أحب أقولكم قليل من المحن مش هيضر وبيمشي الدنيا صدقني».

وفور نشر «المهدي» لهذه الصورة بصحبة خطيبته، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي لتلك العبارة، معلقين عليها بعودته لإثارة الجدل مرة أخرى وواصلوا انتقاداتهم لهما، بينما وجه آخرون لهما التهاني ودعوا لهما باستمرار سعادتهما.

لم تكن تلك المرة الأولى، التي يغازل فيها «المهدي» عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي زوجته الفنانة منة عرفة، فمنذ إعلان خطبتهما قبل أشهر خرج «المهدي» بتعليق لفت المتابعين لهما وهو: «ربنا يجمع هدومي وهدومك في غسالة واحدة»، وردت «منة» عليه قائلة: «آمين يارب».

وتوالت عبارات محمود المهدي التي يغازل بها منة عرفة أمام متابعيهم في الصور والفيديوهات المتداولة على صفحاتهما، ومنها: «إنتي ترند حياتي»، وتابع: «حبك في قلبي باقة unlimited مدى الحياة».

أيضا نشر محمود المهدي صورة تجمع منة عرفة بزوجته الثانية، متباهيا بزواجه لثلاث مرات، وهي الصورة التي استوقفت متابعيهما وعرضتهما للانتقادات، لكون «منة» الزيجة الثالثة له، وعاد لينشر صورته مع زوجته الثانية بملابس الزفاف معلقا: «دي الزوجة الثانية الناس إلى قعدت تهاجم إني متجوز ٣ مرات وتعدد وكلام كتير.. أنت متعرفش حياتي دي وملكش حق تحكم عليا ولا حد قالك ادخل ولا عايز رأيك طبعا«.

وتابع: «والبنات اللي بتفرض كلامها بالعافية وكانها عارفة مصلحتها كنتي نفعتي نفسك طول ما انا مش بغضب ربنا كده ده اللي يهمني طبعا والنبي نضفوا السواد اللي بقى في قلوبكم».

وعلى الخط نفسه سارت «منة» في توجيه رسائلها الرومانسية عبر حساباتها الرسمية إلى زوجها محمود المهدي منذ عقد قرانهما مؤخرا ،كان منها: «الليلة موعد مع رجلي» تعليقا على صورة لهما من أحد المطاعم وغيرها من التعليقات التي رآها الجمهور غريبة، وطالبوا خلالها الثنائي بتوجيه عبارات الغزل والحب بشكل شخصي بينهما دون نشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

كان من المفترض أن يعرض فيلم يجمع منة عرفة ومحمود مهدي يحمل اسم «666» خلال الفترة المقبلة كما أعلنا من قبل، والذي شهد شرارة الحب بينهما، وتدور أحداثه في إطار من الرعب والتشويق ويجمع عدد من الفنانين من بينهم وفاء عامر وسامي مغاوري. الفيلم من تأليف أحمد عاشور، إخراج وائل عبدالقادر، ولايزال مصير الفيلم حتى الآن غير معروف بعد انفصالهما.