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واصل سعر الذهب اليوم الارتفاع، في صباح اليوم، الاثنين، 8 نوفمبر 2021، مع بداية التداول بالبورصة عقب عودتها من الإجازة الاسبوعية، ليحقق أعلى مستوى له في شهرين.

وتحركت أسعار الذهب في مصر في استجابة للارتفاع العالمى، ولكن بنسبة بسيطة وسجل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، 785 جنيهًا للجرام

ويتأثر سعر الذهب في مصر بإتجاه سعر الذهب عالميًا والذي يتأثر بحركة التداول في البورصة العالمية وكذلك القرارات الاقتصادية الأمريكية

وتواصل « المصرى اليوم » تقديم خدمة أسعار الذهب في مصر وعلى المستوى العالمى، يوميا في إطار خدماتها التي تقدمها للقراء، حيث يهتم قطاع عريض من المتابعين بأخبار الذهب سواء داخل مصر أو عالميا بغرض الاقتناء أو الإهداء أو الشبكة والزواج أو الاستثمار .

سجل سعر جرام الذهب عيار 24 قيراطًا اليوم في مصر مابين 895 إلى 897 جنيها وهو الأكثر شهوة وانتشارا في دول الخليج .

سجل سعر الذهب عيار 21 قيراطًا اليوم في مصر مابين 784 إلى 786 جنيها وهو أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر .

سجل سعر الذهب عيار 18 قيراطًا اليوم في مصر مابين 674 إلى 676 جنيهًا ويعتبر ثاني أكثر أنواع الذهب انتشارًا في مصر وينتشر بصفة خاصة في القاهرة والإسكندرية .

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر مابين 6272 إلى 6288 جنيهًا.

وتعلن شعبة الذهب في مصر تلك الأسعار بدون المصنعية، والتى تتراوح ما بين 7% و10%، حسب نوع العيار، وتختلف الأسعار من منطقة لأخرى ومن محل إلى آخر.

واصلت أسعار الذهب عالميا ، ارتفاعها عقب عودة البورصة للتداول بعد قضاء الإجازة السابوعية يومى السبت والأحد، واستقر الذهب اعلى قمة شهرين بعدما حقق ارتفاعا مستمرا من يوم الخميس الماضى، بسبب مخاوف التضخم بعد اعلان البنوك الابقاء على سعر الفائدة قريبا من الصفر .

وارتفع سعر الذهب في التعاملات الفورية بنسبة 0.1% إلى 1818.99 دولارا للاوقية، وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.2% إلى 1820.10 دولارا للأوقية .

ارتفعت اسعار الذهب في أسواق المال محليا وعالميا، صباح اليوم، وسجل سعر الذهب عيار 21 قيراطا في أسواق المال، وقت كتابة التقرير، 803.09 جنيها، وسجل عيار 24 قيراطا، 917.82 جنيها، وسجل عيار 18 قيراطا، 688.36 جنيها، وسجلت الأوقية «الأونصة»، 1،815.98 $ .

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