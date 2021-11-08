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القيادة تهنئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

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القيادة تهنئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده القيادة تهنئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده
أعربت عن أطيب التمنيات للشعب الصديق بالتقدم

القيادة تهنئ ملك كمبوديا بذكرى استقلال بلاده

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، برقية تهنئة، للملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا، بمناسبة ذكرى استقلال بلاده.

وأعرب الملك المفدى، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

وبعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة بهذه المناسبة، للملك نورودوم سيهاموني، ملك مملكة كمبوديا.

وعبر سمو ولي العهد، عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب مملكة كمبوديا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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