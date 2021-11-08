تعليق الدراسة بمدينة صينية بسبب عاصفة ثلجية

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قررت مدينة جينان حاضرة مقاطعة شاندونغ شرقي الصين، تعليق الدراسة بجميع المدارس الابتدائية والمتوسطة، وكذلك رياض الأطفال، الاثنين، بسبب ظروف العاصفة الثلجية.

وسمحت سلطات مدينة جينان لأحد الوالدين من كل عائلة برعاية الطلاب في المنزل، بينما سيتم ترتيب الدروس عبر الإنترنت، وفقًا لوكالة شينخوا.

وذكر البيان الصادر عن سلطات المدينة، أنه سيتم أيضا تقصير ساعات العمل، الاثنين.

وبدأ تساقط ثلوج كثيفة على المدينة من صباح الأحد، حيث أصدرت محطة الأرصاد الجوية في المدينة إنذارات برتقالية للعواصف الثلجية وموجة البرد. ووصل تساقط الثلوج المتراكم في المدينة يوم الأحد، إلى 17 سم، مع استمرار تساقط الثلوج. ورفعت المدينة مستوى التأهب للطرق الجليدية من البرتقالي إلى الأحمر، وهو أعلى مستوى من نظام التحذير المكون من أربعة مستويات، حيث يمثل اللون الأحمر الأشد، يليه البرتقالي والأصفر والأزرق.

وأصدر المركز الوطني الصيني للأرصاد الجوية، الأحد، إنذار باللون البرتقالي، لمواجهة العواصف الثلجية في بعض مناطق شمالي ووسط وشرقي البلاد، وهي الأولى من نوعها هذا الشتاء.

وقال المركز إن عواصف ثلجية متوقعة ستضرب أجزاء من منغوليا الداخلية، وشانشي، وخبي، وبكين، وتيانجين، ولياونينغ، وجيلين، وشاندونغ وخنان، خلال الفترة ما بين مساء السبت، وحتى مساء الأحد.

وفي بعض المناطق، من المتوقع أن يصل منسوب الهطولات الثلجية إلى أكثر من 30 سنتيمتراً.

ونصح المركز المقيمين بالبقاء في الأماكن المُغلقة، وحثّ السلطات المحلية المختصة باتخاذ إجراءات الحيطة والحذر على الطرق، والسكك الحديد، ومحطات الكهرباء، ومرافق الاتصالات.