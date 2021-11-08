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4 محافظات بلا حالات.. إزالة مليون م² تعديات على أراض حكومية بحائل

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حصاد كشفت عنه إمارة المنطقة خلال شهر ربيع الأول عبر اللجان المختلفة

4 محافظات بلا حالات.. إزالة مليون م² تعديات على أراض حكومية بحائل

كشفت إمارة منطقة حائل، اليوم الإثنين، عن إزالة أكثر من 945 ألف م² من التعديات على أراضٍ حكومية في المنطقة، خلال شهر ربيع الأول لعام 1443هـ.

وتفصيلاً، أزالت اللجنة الأولى بحائل 66 ألف م² من التعديات، وأزالت اللجنة الثانية بحائل 212.165م²، وأزالت اللجنة الثالثة بحائل1.551م².

وفي محافظات المنطقة، فقد أزالت لجان التعديات 4 آلاف م² في محافظة بقعاء، وفي محافظة الحائط أزالت اللجنة الأولى 450 ألف م²، واللجنة الثانية أزالت 1200م²، وفي محافظة موقق تمت إزالة 200 ألف م²، وفي محافظة السليمي أزالت لجنة التعديات 10.964م².

ولم تسجل أربع محافظات في منطقة حائل حالات تعدٍ على الأراضي الحكومية خلال شهر ربيع الأول، هي محافظات: الغزالة، الشنان، الشملي، سميراء.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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