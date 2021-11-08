قناع يثير الرعب و"اسكتشات".. شاهد مواهب فائقة يحتضنها "موسم الرياض"

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هناك تسكن لوحة للملك وولي عهده استغرقت أسبوعين.. الفرصة في "مطلوب"

"موسم الرياض" بفعاليته ومناطقه ليس مجرد مكان للترفيه والألعاب والاستمتاع بالفعاليات فحسب؛ بل يعد أيضاً مجالاً خصباً للشباب والفتيات لإبراز إمكاناتهم وتطوير قدراتهم وتقديم إبداعهم من خلال توفير بيئة حاضنة للمواهب، ومنح القدرات والطاقات الشبابية الفرصة في الإشراف على تنظيم مناطق وفعاليات الموسم وإدارتها في إطار دعم المواهب وإتاحة فرص عمل للأفراد.

وفي التفاصيل، التقت "سبق" خلال جولتها في فعاليات موسم الرياض مجموعة من الشباب الموهوبين في مجالات متنوعة أتيحت لهم الفرصة لإبراز إبداعهم من خلال منصة "مطلوب".

بداية؛ تحدثت الفنانة التشكيلية "شيهانة الشريف"، التي أبدعت في رسم لوحاتها الفنية النابضة بالحياة بأسلوب فن "البوب آرت" وتعرضها في منطقة "ونترلاند الرياض"؛ حيث تمتلك مهارة كبيرة في رسم أدق تفاصيل الوجوه البشرية بهذا النوع الفريد من الفن، كاشفة لـ"سبق" عن طريقة رسمها والمدة الزمنية التي تستغرقها في انجاز لوحاتها، وذكرت أنها تهوى رسم اللوحات التي تعبر عن الموسيقى، إضافة إلى بعض الشخصيات.

وأضافت: "استغرقت رسم لوحة الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قرابة الأسبوعين"، لافتة إلى أنها كانت "بورتريه" بتكنيك رسم "البوب أرت" الذي يختص أكثر بإبراز الظل والنور.

وعرضت "الشريف" لوحة ثالثة تجمع الملك سلمان بابنه الأصغر الأمير تركي بن سلمان، الملقب بالشاعر واحد، ولوحتين أخريين للملحن "سهم" الأمير أحمد بن سلطان بن عبدالعزيز.

وفي جانب آخر، يرتدي الشاب "يوسف" قناعاً يثير الرعب؛ حيث يستمتع -حسب رأيه- بالظهور بين الناس وزوار فعاليات موسم الرياض بوجهه وشكله اللافت للأنظار، مشيراً لـ"سبق"، إلى تباين ردود الفعل من الزوار ولاسيما الأطفال ما بين الخوف منه والرغبة في التصوير معه، لافتاً إلى أن وضع المكياج يستغرق قرابة ربع ساعة.

وقدم "يوسف" شكره لـ"موسم الرياض"، لمنحه الفرصة للشباب لإبراز مواهبهم وقدراتهم وإبداعهم في فعاليات الموسم.

ومع قصة إبداع أخرى، تسكن لوحات الرسام والفنان التشكيلي المبدع "سعيد الرشيدي"، قصص عشق وشغف وتفاعل يعيش أدق تفاصيلها؛ إذ تحظى "اسكتشات" الرّسام الرشيدي بتفاعل زوار فعاليات موسم الرياض في كل من منطقة "الرياض ونتروندرلاند" الترفيهية ومنطقة "بوليفارد رياض سيتي" ففي دقائق معدودة يهدي "الرشيدي" رسم "سكتش" يدوياً للأشخاص على الورق مقابل سعر رمزي، أو دون مقابل عندما يتبع شغفه ويستهويه المنظر وينغمس في تفاصيل رسمته.

ويعد الرسام "الرشيدي"، من الشباب السعوديين المتميزين والقلائل الذين يتقنون هذا الفن ويتوق لمنحه فضاء أوسع ومساحة أكبر لنثر إبداعه؛ حيث تتناغم مع الهواء الطلق والأماكن العامة؛ حيث يجد متعته مع رسم مباشر لصور الناس ومناظر الطبيعة.

وكشف الرشيدي لـ"سبق"، أنه ينجذب اكثر لرسم وجوه المسنين لما فيها من تأمل وتحدٍ بنقل تفاصيل السنوات وآثارها وخطوط الزمن وتجاعيد الوجه إلى الورق.

يُذكر أن منصة "مطلوب" شهدت إقبالًا كبيرًا من قبل الأفراد راغبي الحصول على فرصة عمل، أو أولئك الذين يرغبون في التعبير عن موهبتهم الفنية وذلك تزامنًا بفترة الإعلان عن موسم الرياض.

وتم تسجيل حوالي 250 ألف متقدم لجميع الخدمات التي تتيحها المنصة، من بينها فقط 35 ألفًا لموسم الرياض وحده، ووصل عدد المواهب المتقدمة في فنون العزف والتمثيل وألعاب الخفة داخل موسم الرياض من خلال المنصة إلى 21 ألف موهبة، و5 آلاف فكرة فعالية وخدمات لوجستية، و8 آلاف متجر ومطعم، و20 ألف موقع فعالية.

كما تعد منصة "مطلوب" وجهة للمعلومات والطلبات والخدمات الخاصة بقطاع الفعاليات، وتتيح المنصة فرص عمل مؤقتة لمن هم فوق الـ18 عاماً، إذ يتم إتاحة فرص للأفراد للعمل في مواقع الفعاليات بعقد مؤقت غير دائم مرتبط بمدة الفعالية.