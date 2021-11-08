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بدء الدراسة بالقاهرة والجيزة و13 محافظة وحضور متوسط بسبب الأمطار
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الأحد 20 فبراير 2022 09:17 صباحاً
فتح الطرق المغلقة أمام حركة المسافرين بالبحر الأحمر بعد تحسن الأحوال الجوية
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الأحد 20 فبراير 2022 07:52 صباحاً
«زي النهارده» في 20 فبراير 2008.. وفاة الرئيس المصري السابق صوفى أبوطالب
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الأحد 20 فبراير 2022 07:20 صباحاً
لليوم الثاني.. تواصل عمليات سحب تراكمات مياه الأمطار من شوارع البحر الأحمر
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الأحد 20 فبراير 2022 07:20 صباحاً
استقرار اسعار الذهب فى السعودية اليوم الأحد 20 فبراير 2022
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الأحد 20 فبراير 2022 07:04 صباحاً
«المنشآت الفندقية» تدعو كازينوهات «القمار» لسرعة الانضمام لعضوية الغرفة
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الأحد 20 فبراير 2022 07:04 صباحاً
السيول تغرق قرية سنور القديمة في بني سويف.. إتلاف 400 فدان وغرق المحاصيل وإغلاق الطريق الصحراوي القديم (فيديو وصور)
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الأحد 20 فبراير 2022 07:04 صباحاً
«زى النهارده» فى ٢٠ فبراير ١٨٧٢.. افتتاح متحف المتروبوليتان
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الأحد 20 فبراير 2022 07:04 صباحاً
«زي النهارده» فى ٢٠ فبراير ١٩١٠.. اغتيال رئيس الوزراء بطرس غالى
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الأحد 20 فبراير 2022 06:48 صباحاً
غدا.. انطلاق مهرجان يوسف شاهين للأفلام الروائية والتسجيلية القصيرة
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الأحد 20 فبراير 2022 06:00 صباحاً
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شاهد .. ولادة طفل بذيل فأر طوله 120مللم فى حالة طبية نادرة
فيديو
فيديو اليوم السابع
الاثنين 08 نوفمبر 2021 10:09 صباحاً
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