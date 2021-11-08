«المرور»: اعادة فتح 3 طرق سريعة مغلقة عقب انقشاع الشبورة

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أعلنت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الاثنين اعادة فتح 3 طرق سريعة تم إغلاقها بسبب وجودة شبورة على الطرق، وهي طريق الاسماعيلية ومحور روض الفرج من البوابات حتي منزل الصحراوي وطريق مصر الاسكندرية الصحراوي.

وكلف اللواء مؤمن سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، ضباط الادارة بالتعامل السريعة مع الربط مع غرفة عمليات المرور المركزي وتشغيل خدمة التفويج عقب انقشاع الشبورة.

وشددت الادارة على أنه تم فتح طريق الاسماعلية أمام حركة المرور عقب انقشاع الشبورة، كما فتح بوابات محور روض الفرج حتي منزل الصحراوي امام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة،و تم فتح طريق الاسكندرية الصحراوي امام حركة المرور عقب انقشاع الشبورة.

وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.