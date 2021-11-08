أخبار عاجلة

بدء نوة المكنسة.. أمطار متوسطة على مناطق متفرقة في الإسكندرية -
لميس الحديدي لسميحة أيوب: «لو جالك عريس تتجوزي؟».. والفنانة ترد (فيديو) -
بمناسبة مرور أربعين عاما على استشهاده .. دار الكتب تحتفي بالسادات -
«زي النهارده» وفاة الشاعر على محمود طه 17 نوفمبر 1949 -
«زي النهارده» وفاة الفنان عبدالمنعم إبراهيم 17 نوفمبر 1987 -
باحث اقتصادي: الإدخار في الجنيهات والسبائك الذهبية أفضل من المشغولات -
محمد يوسف: كلنا تسرعنا في الحكم على كيروش -
التلفزيون السوري: إسرائيل تطلق صاروخين يستهدفان مبنى في جنوب دمشق -
مدرب الأهلي السابق ينتقد الونش -
إعلامي يكشف صراع أوروبي لخطف نجم الأهلي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«المرور»: اعادة فتح 3 طرق سريعة مغلقة عقب انقشاع الشبورة

Print
«المرور»: اعادة فتح 3 طرق سريعة مغلقة عقب انقشاع الشبورة «المرور»: اعادة فتح 3 طرق سريعة مغلقة عقب انقشاع الشبورة

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الإدارة العامة للمرور صباح اليوم الاثنين اعادة فتح 3 طرق سريعة تم إغلاقها بسبب وجودة شبورة على الطرق، وهي طريق الاسماعيلية ومحور روض الفرج من البوابات حتي منزل الصحراوي وطريق الاسكندرية الصحراوي.

وكلف اللواء مؤمن سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، ضباط الادارة بالتعامل السريعة مع الربط مع غرفة عمليات المرور المركزي وتشغيل خدمة التفويج عقب انقشاع الشبورة.

وشددت الادارة على أنه تم فتح طريق الاسماعلية أمام حركة المرور عقب انقشاع الشبورة، كما فتح بوابات محور روض الفرج حتي منزل الصحراوي امام حركة المرور بعد انقشاع الشبورة،و تم فتح طريق الاسكندرية الصحراوي امام حركة المرور عقب انقشاع الشبورة.

وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

السفير الصومالي يثمن دور مصر الرائد في بناء القدرات الأفريقية لصنع السلام وتسوية النزاعات

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

محمد نصر يكشف لـ«المصري اليوم» المتسبب في خطأ اسم «إيمان عاشور»

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي

«انت الحظ» لـ عمرو دياب الأولى على قوائم استماع «أنغامي» في مصر والوطن العربي

فنان مصري يسافر إلى فلسطين للمشاركة في احتفالية «القدس في عيون الأحرار»

فنان مصري يسافر إلى فلسطين للمشاركة في احتفالية «القدس في عيون الأحرار»