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بعد إعلان الفنان محمد رمضان عن إقامته حفلا في المغرب في ديسمبر المقبل، ووصفه بأنه سيكون مليونية، ماأدي إلى تصاعد الرفض من الجمهور المغربي على حفل محمد رمضان في المغرب المرتقب، خاصة مع تفعيل هاشتاج وتصدره تريند تويتر خلال الايام الماضية يحمل اسم «#_لانريد_محمد_رمضان_في_المغرب».

كان محمد رمضان قد اعلن عن استعداده لإحياء حفلا جديدا في المغرب، وكتب عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك: «تم الأتفاق أمس على ثاني حفلاتي في #مراكش ديسمبر القادم.. الحفلة الأولى حضرها ٤٥٠ألف و#ثقة_في_الله_القادمة_مليونية كل الحب للمغرب و#الملك_محمد_السادس حفظه الله ورعاه والشعب الغالي»، وهي الجملة التي استوقفت الجمهور المغربي الذي رأى كلمة «مليونية» مستفزة للجمهور المغربي بحسب الإعلامي المغربي يسري مراكشي، خاص أنها جاءت في أعقاب رفض لبعض الفنانين المغاربة وتواجدهم في مصر بحسب وصفه.

المفارقة أن بعض الجمهور المغربي تفاعل مع الهاشتاج ليشمل الفنان تامر حسني وللتعبير عن رفضهم الحفل المرتقب أيضا للفنان تامر حسني، الذي أعلن عن إحياءه حفلا في المغرب، بعد أن أحيا حفلا حضره 400 ألف شخص، وعلق عبر حسابه الرسمي :«يارب نكررها في المغرب»، ليطالب بعض الجمهور المغربي بتضمين اسم تامر حسني في الهاشتاج الرافض لإحياء حفلات في المغرب.

- صورة أرشيفية

كتب تامر حسني عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك تعليقا على الحضور الكبير لحفله السابق: «المشهد دا ليه قصه أحب أشارككم فيها.. اول ما طلعت المسرح كنت حاسس اني بحلم أو بيتهيألي أو مش شايف صح لحد ما شوفت اللحظه دي متصوره من العبقري رومير ( رامي مسعد )، اللي روحت سألته بعد ما طلعت المسرح بدقيقه.. هو انا شايف صح؟ رد قالي انا مصدوم زيك ومش مصدق وحاسس اني بحلم، ولما المذيع الكريم اكد اللي شايفينه، راح رامي طلع على ونش كبير كان موجود بالصدفه لشيء آخر وصور اللحظة التاريخية دي اللي عمرها ماحصلت لا معايا ولا مع غيري لمطرب واحد يحضر له ٤٠٠ ألف شخص والحمد لله، ودا الرقم اللي تم حصره قبل الحفلة وبعد كدا زاد الرقم اضعاف اضعاف زي ما انتوا شايفين ولم يتم حصر الرقم النهائي لإستمرار ازدياد الناس لآخر الحفل».

- صورة أرشيفية

وتابع تامر حسني: «كل الشكر لجماهير المغرب الحبيبة.. شكراً يا رامي يا حبيبي على اخلاصك اللا محدود في عملك يا رب نكررها في المغرب، وكل البلاد العربية ان شاء الله».

قال الإعلامي المغربي يسري مراكشي أن ماحدث من الجمهور المغربي من تفعيل لهاشتاجات رافضة لحفليّ محمد رمضان وتامر حسني في المغرب، هي ليست حرب ولكنها ردة فعل، لأن حرب كلمة قاسية ونبقى أشقاء.

وعلق الإعلامي المغربي يسري مراكشي على الجدل خلال لقاءه برنامج «ET بالعربي»: المعترضون على هذا الحفل، أطلقوا هاشتاج «لا نريد محمد رمضان في المغرب» الذي تصدر الترند وتسبب بضجة على السوشيال ميديا خاصة وانه أعلن عن هذا الحفل قبل أن تعلن عنه الجهة المنظمة بنفسها.

مهرجان الجونة السينمائى الدولى - صورة أرشيفية

وتابع «مراكشي»: الجمهور استقبل ذلك الإعلان بشكل سلبي، خاصة أننا رأينا نجوم مغاربة لم يحصدوا الاهتمام والتقدير رغم أهميتهم، كما حدث في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي مؤخرا، حين تجاهلت إدارة المهرجان خلال الحفل الإعلان عن مشاركة المطرب المغربي العالمي ريد وان والملحن الشهير نعمان بيلعياشي مع الفنان محمد رمضان في تقديم أغنية الافتتاح «جو البنات»، ثم عادت لتعتذر عنه إدارة مهرجان الجونة السينمائي الدولي في بيان رسمي.

أوضح الإعلامي المغربي يسري مراكشي أن الجمهور المغربي لايقبل التقليل من نجومه في المحافل المصرية والعربية، خاصة مع شهرتهم العالمية، فالفنان سعد لمجرد برغم كل ماأثير حوله يبقى هو الفنان والنجم العالمي بالنسبة لهم.

- صورة أرشيفية

وكان رواد مواقع التواصل الاجتماعي قد أعلنوا عن رفضهم لإقامة المطرب المغربي سعد لمجرد حفلا في مصر بعد اتهامه في قضايا بفرنسا ،ونتيجة لهذه الضغوط تم إلغاء الحفل قبل أشهر، كما تم تأجيل بث حلقته مع برنامج «سهرانين» لأسابيع، والذي يقدمه أمير كرارة للسبب نفسه.