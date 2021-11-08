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النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

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أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل
رويترز: زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.2%

أسعار النفط ترتفع بأكثر من 1% وخام برنت عند 83.62 دولار للبرميل

ارتفعت النفط خلال تعاملات الإثنين مع متابعة آخر المستجدات في سوق الخام، إذ أعلنت وزيرة الطاقة الأمريكية أن الرئيس "جو بايدن" يدرس السحب من الاحتياطي النفطي الإستراتيجي.

وكشفت بيانات الإدارة العامة للجمارك في الصين هبوط واردات الدولة الآسيوية من النفط لأدنى مستوى منذ سبتمبر 2018 خلال أكتوبر، وذلك عند 37.8 مليون طن أو ما يعادل 8.9 مليون برميل يوميًا.

وقررت "أوبك+" في الأسبوع الماضي الإبقاء على سياسة الإمدادات التي تشمل زيادة الإنتاج 400 ألف برميل يوميًا في الشهر المقبل دون تغيير.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم يناير بنحو 1.1% إلى 83.62 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحًا بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم ديسمبر بنسبة 1.2% مسجلة 82.22 دولار للبرميل.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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