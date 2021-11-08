أخبار عاجلة

خالد الغندور: بن شرقي «مستحيل» ينتقل للأهلي -
مجدي عبدالغني: بيراميدز يخطط للتعاقد مع نجم الزمالك مجانًا -
إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة -
طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية -
انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

بالصور.. "سبق" في "بسطة" الرياض.. فعاليات ومنتجات وطنية تستحق الزيارة

Print
200 "كشك" ومشاركة متنوعة

بالصور..

أطلقت أمانة منطقة الرياض فعاليات "بسطة" الرياض، السبت الماضي، على طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز "التحلية" بمشاركة العديد من المشاريع الوطنية الصغيرة والمتوسطة، والأسر المنتجة التي تعرض منتجاتها، وحرفها اليدوية المتعددة في سوق مفتوح من الساعة العاشرة صباحاً حتى العاشرة مساءً، ومكون من 200 "كشك"، وبمشاركة متنوعة تتيح للزوار التسوق من المنسوجات اليدوية، ومنتجات الخضراوات والفاكهة الطازجة، والأطعمة والمشروبات، وبيع الأجهزة المنزلية الصغيرة، والملابس والعطور والإكسسوارات، والتحف، وفعاليات أخرى مصاحبة ترفيهية وثقافية كبيع الكتب، وعزف الموسيقى، والرسم والتلوين وغيرها.

واختارت الأمانة موقع النسخة الثانية من فعالية بسطة الرياض ليكون طريق الأمير محمد بن عبدالعزيز، والمعروف باسم التحلية، الذي يعد من أشهر الطرق في مدينة الرياض، وهو وجهة سياحية معروفة داخل العاصمة.

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

بالصور..

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

"الأرصاد" يُنبِّه 6 مناطق: سُحب رعدية وضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران

شُعر به في السعودية.. مصرع شخص وإصابة 3 آخرين في زلزال قوي جنوب إيران