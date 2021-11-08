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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

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تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة تنبيه لـ"مركز الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
تشمل تأثيراتها تدنيًا في مدى الرؤية.. تستمر حتى الساعة الثامنة مساءً

تنبيه لـ

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهًا بشأن حالة الطقس اليوم بمنطقة المدينة المنورة، تَضمن رياحًا نشطة وأتربة مثارة، تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية، على المدينة المنورة ومحافظات: (الحناكية، والعلا، والفقرة، واليتمة)؛ مبينًا أن الحالة تبدأ الساعة التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الخامسة مساء.

كما أصدر المركز تنبيهًا تَضمن رياحًا نشطة وسحبًا رعدية تشمل تأثيراتها نشاطًا للرياح السطحية وتدنيًا في مدى الرؤية على محافظة وادي الفرع؛ مشيرًا إلى أن الحالة تبدأ الساعة الحادية عشرة صباحًا، وتستمر حتى الساعة الثامنة مساءً.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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