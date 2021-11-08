«المخطاف الحديدي» يهدد الشعاب المرجانية في البحر الأحمر.. ومطالب بتركيب «شمندورات»

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مع تزايد الرخلات البحرية لمواقع الغوص ومناطق الشعاب المرجانية والإقبال السياحي الذي تشهده مدينة الغردقة على المشاركة في هذة الرحلات وبدء وزارة البيئة في تحصيل رسوم الزيارات دون تخفيض بداية من نوفمبر الجاري، تزايدت مخاوف العاملين في حماية البيئة البحرية من مخاطر إلقاء اللنشات البحري الواير والمخطاف الحديدي على مناطق الشعاب المرجانية لرسو اللنشات لعدم وجود شمندورات للرباط في عدة مناطق بالبحر الأحمر.

وطالب العاملون بمراكز الغوص والأنشطة البحرية واللنشات السياحية بالبحر الأحمر مسؤولي وزارة البيئة بإنشاء وحدة فنية لتركيب الشمندورات بقطاع محميات البحر الاحمر بمواقع الغوص لتمكين بحارة اللنشات من عدم ربط اللنشات على الشعاب المرجانية، وأن تكون هذة الوحدة مدربة تدريبا جيدا على تركيب هذه الشمندورات بداية من التثبيت في قاع البحر والطفو على وجه الماء من خلال بالونات قوية يتم ربط اللنشات البحرية فيها للقضاء على ظاهرة تزايدت في الفترة الاخيرة وهي استخدام قادة اللنشات السياحية التي تعمل في رحلات الغطس والانشطة البحرية بربط «الواير» الحديدي الخاص برسو اللنشات السياحية بالشعاب المرجانية الحية لعدم وجود «شمندورات» للرباط عليها في عدة مناطق.

وأكد علي سعيد، مرشد غوص بالغردقة، أن انتشار ظاهرة المخطاف والواير الحديدي يهدد بتدمير أجمل مناطق سياحة الغطس بالبحر الاحمر وذلك بسبب خلو مناطق عدة بالبحر الاحمر من «الشمندورات» الخاصة برباط هذه اللنشات البحرية ما يهدد البيئة البحرية للشعاب المرجانية بالغردقة بمخاطر كبيرة تتسبب في تحطيم وتدمير مساحات كبيرة منها بسبب هذة الممارسات البيئية الخاطئة ويهدد نشاط سياحة الغوص التي تجذب الاف السائحين للبحر الأحمر.

وقال عدد من ملاك مراكز الغوص واللنشات البحرية لـ«المصري اليوم» أن وزارة البيئة تقوم بتحصيل رسوم زيارة لمناطق المحميات وان هذة الرسوم يحب استخدام جزء منها في تقديم خدمات للنشات مثل توفير شمندوات للرباط عليها لرباط المراكب السياحية وانشاء وحدة متخصصة ومدربة في تركيب وصيانة الشمندورات واكد حسن الطيب رئيس جمعية حماية البيئة بالغردقة ان تركيب الشمندورات بهدف الحفاظ على الشعاب المرجانية من استخدام الخطاف الحديدي في مناطق الغطس وتركيب شمندورات المتمثلة في حبال الرسو العائمة بهذه المناطق وادخال تكنولوجيا تصنيع مختلفة من اجل زيادة عدد الشمندورات وحماية الشعاب المرجانية.

وناشد الطيب أطقم اللنشات السياحية العاملة في رحلات الغوص والأنشطة البحرية بالإلتزام بنظام الرباط الآمن الموجود بالقرب من مواقع الغوص، وعدم الربط على الشعاب المرجانية، والإبلاغ عن أي مخالفات يتم رصدها لاتخاذ الإجراءات القانونية فيها، ووطالب الطيب بالتوسع في تركيب عدد من الشمندورات بعدة مناطق للشعاب المرجانية المحيطة وعدد من مناطق الغطس بالبحر الاحمر بعد ان تزايدت في الفترة الاخيرة ظاهرة استخدام قادة اللنشات السياحية التي تعمل في رحلات الغطس والانشطة البحرية بربط «الواير» الحديدي الخاص برسو اللنشات السياحية بالشعاب المرجانية الحية لعدم وجود «شمندورات» للرباط عليها مما يهدد بتدمير اجمل مناطق سياحة الغطس بالبحر الاحمر في هذه المنطقة وذلك بسبب خلو المنطقة من «الشمندورات» الخاصة برباط هذه اللنشات البحرية.

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