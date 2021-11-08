15 ألف أسرة بالإسكان الاجتماعي بالبحر الأحمر محرومة من خدمات التليفون الأرضي

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجه نحو 15 ألف أسرة من المستخقين لوحدات الإسكان الاحتماعي بمدن محافظة البحر الأحمر مشكلة عدم مد الخطوط الأرضية لشبكة التليفونات ما يحرم أبناء هذه الاسر في المدارس والجامعات من خدمة الانترنت المنزلي وسط مطالبات متعددة من الاهالي ومسؤولي المحافظة لوزارة الاتصالات بسرعة مد خطوط التليفونات الارضية لهذة المساكن في اسرع وقت.

وأكد عدد من الأهالي المتضررين أنهم تسلموا وحداتهم منذ سنوات كاملة المرافق عدا التليفونات المنزلية وتقدموا بطلبات للسنترالات بمختلف المدن من أجل تركيب التليفون الارضي، وكان الرد عدم وجود شبكة ارضية للخطوط.

واكد مسؤولو مديرية الاسكان بالبحر الأحمر أن هناك مشروعات إسكان تم الانتهاء منها منذ سنوات وتم توصيل كافة المرافق لها ورصف الشوارع وهناك مشروعات أخرى متوقف أعمال الرصف بسبب تأخر مد شبكة الخطوط الأرضية للتليفونات.

فيما تلقت محافظة البحر الأحمر ردا على المخاطبات المتكررة لوزارة الاتصالات بسرعة مد شبكة الخطوط الارضية للتليفونات لمشروعات الإسكان الجديدة بان مد الشبكة لهذة المشروعات لا يحقق جدوى اقتصادية للشركة المصرية للاتصالات.