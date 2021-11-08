أخبار عاجلة

إبراهيم حسن: رمضان صبحي أفضل لاعب في مصر -
موعد مباراة تونس وزامبيا في جولة الحسم بتصفيات كأس العالم قطر 2022 والقنوات الناقلة -
موعد مباراة مصر والجابون في تصفيات كأس العالم قطر 2022 والتشكيل وأسعار التذاكر -
خبير تحكيمي: مباراة الكونغو وبنين قد تعاد بسبب أخطاء الحكم -
الكومي يكشف تطورات جديدة بشأن بث مباراة الإسماعيلي والزمالك -
حمزة الجمل يكشف كواليس تعيينه مديرا فنيا للإسماعيلي لمدة 24 ساعة -
طارق مصطفى: أداء المنتخب لم يتغير مع كيروش.. وغياب العدل سبب تراجع الكرة المصرية -
انفجار عنيف يهز تل أبيب الإسرائيلية.. وصافرات الإنذار تدوي (فيديو) -
إبراهيم حسن: منتخب الجزائر أصبح «مرعبا» تحت قيادة بلماضي -
«تحمل اسمه».. ولي العهد السعودي يعلن عن «أول مدينة غير ربحية في العالم» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

15 ألف أسرة بالإسكان الاجتماعي بالبحر الأحمر محرومة من خدمات التليفون الأرضي

Print
15 ألف أسرة بالإسكان الاجتماعي بالبحر الأحمر محرومة من خدمات التليفون الأرضي 15 ألف أسرة بالإسكان الاجتماعي بالبحر الأحمر محرومة من خدمات التليفون الأرضي

اشترك لتصلك أهم الأخبار

تواجه نحو 15 ألف أسرة من المستخقين لوحدات الإسكان الاحتماعي بمدن محافظة البحر الأحمر مشكلة عدم مد الخطوط الأرضية لشبكة التليفونات ما يحرم أبناء هذه الاسر في المدارس والجامعات من خدمة الانترنت المنزلي وسط مطالبات متعددة من الاهالي ومسؤولي المحافظة لوزارة الاتصالات بسرعة مد خطوط التليفونات الارضية لهذة المساكن في اسرع وقت.

وأكد عدد من الأهالي المتضررين أنهم تسلموا وحداتهم منذ سنوات كاملة المرافق عدا التليفونات المنزلية وتقدموا بطلبات للسنترالات بمختلف المدن من أجل تركيب التليفون الارضي، وكان الرد عدم وجود ارضية للخطوط.

واكد مسؤولو مديرية الاسكان بالبحر الأحمر أن هناك مشروعات إسكان تم الانتهاء منها منذ سنوات وتم توصيل كافة المرافق لها ورصف الشوارع وهناك مشروعات أخرى متوقف أعمال الرصف بسبب تأخر مد شبكة الخطوط الأرضية للتليفونات.

فيما تلقت محافظة البحر الأحمر ردا على المخاطبات المتكررة لوزارة الاتصالات بسرعة مد شبكة الخطوط الارضية للتليفونات لمشروعات الإسكان الجديدة بان مد الشبكة لهذة المشروعات لا يحقق جدوى اقتصادية للشركة المصرية للاتصالات.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

إجراءات قانونية ضد المعتدين على شبكة المياه الجديدة في العريش

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

ضبط شبكة بث فضائي دون ترخيص بكفرالشيخ

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

وزع على 1000 مشترك.. ضبط عامل لإدارة شبكة لاسلكية» لتوزيع الانترنت

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة

أمير القصيم: تسجيل بريدة ضمن شبكة "اليونسكو" للمدن المبدعة عالمياً يعكس دعم القيادة