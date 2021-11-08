"الزورا للتطوير العقاري" تطلق مبيعات المنطقة التجارية والسياحية "ذي ستريب"

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أعلنت شركة الزورا للتطوير العقاري عن إطلاق مبيعات "ذي ستريب"، المنطقة التجارية الأكثر جاذبية والتي تتميز بموقعها الاستراتيجي في إمارة عجمان، وتحديداً عند مدخل منطقة الزوراء، بالقرب من "ديستركت 9"، وتضم أراضٍ تجارية، تصلح لبناء طابقين: أرضي وأول، متعددة الاستخدامات، تتمثل بمعارض تقع على واجهة الطريق الرئيسي، والتي يمكن أن تستخدم للعديد من النشاطات، مثل معارض للسيارات أو متاجر أزياء ومحلات متنوعة.

ويتضمن المحور الداخلي لمنطقة "ذي ستريب" مساحات تجارية يمكن استخدامها كمطاعم ومحلات متعددة الأغراض بأسعار تبدأ من 2.3 مليون درهم إماراتي وخطة سداد تمتد على ثلاث سنوات، وتتراوح المساحات للأراضي التجارية ما بين (10,000) و (16,000) قدم مربعة، ومعدل مساحات البناء المسموح به على كل أرض هو (13,000) قدم مربعة على دور أرضي ودور أول، وتبلغ مساحة "ذي ستريب" 36,964)) متر مربع مقسمة على (18) قطعة أرض.

وقال عماد الدنا، الرئيس التنفيذي لشركة الزورا للتطوير العقاري: "تلقينا العديد من الاستفسارات في الماضي حول إمكانية طرح أراض تجارية في منطقة متميزة بمشروع الزوراء، ومع تنامي هذه الطلبات وارتفاع الإقبال على السوق العقارية، قمنا بطرح منطقة "ذي ستريب" التي ستكون مركزاً تجارياً مهماً في إمارة عجمان، ومنطقة جذب سياحي أيضاً".

وأضاف:" تتمثل المبيعات بقطع أراضٍ يمكن تشييد دور أرضي وطابق أول عليها، مع الأخذ بعين الاعتبار كافة احتياجات المستثمرين في قطاع التجزئة، مثل الممرات، ومواقف السيارات، والمساحات الكبيرة، والموقع الاستراتيجي، وكل منها يشكل عامل تشجيع وجذب للمستثمرين".

وتعتبر منطقة الزوراء إحدى أهم الوجهات السياحية على مستوى دولة الإمارات عموماً، وفي إمارة عجمان خصوصاً، نظراً لمشاريع التطوير التي تشهد بناء منتجعات فخمة على شاطئ البحر، إلى جانب نادٍ بحري، وملعب جولف، وممشى، ومواقع تسوق، ومطاعم فاخرة، ومرسى وشققاً سكنية على ضفاف الخور، وتضم المنطقة محمية الزوراء التي تعتبر إحدى أجمل المزايا الطبيعية في إمارة عجمان، وهي وجهة مثالية لعشاق السياحة البيئية والطبيعية، وتكثر فيها أشجار المانجروف التي توفر بيئة مناسبة للطيور المقيمة والمهاجرة، بالإضافة إلى وجود النباتات والحشائش المتنوعة نتيجة وفرة المياه، كما أن سواحلها تحتوي على مجموعات هائلة من الأسماك والشعب المرجانية.