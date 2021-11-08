إغلاق 3 طرق سريعة بسبب الشبورة.. والمرور تناشد: «التزموا بالتعليمات»

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أعلنت الإدارة العامة للمرور إغلاق 3 طرق سريعة صباح اليوم الاثنين بسبب وجودة شبورة على الطرق، وهي طريق الاسماعيلية ومحور روض الفرج من البوابات حتي منزل الصحراوي وطريق مصر الاسكندرية الصحراوي.

وكلف اللواء مؤمن سعيد، مساعد وزير الداخلية مدير الادارة العامة للمرور، ضباط الادارة بالتعامل السريعة مع الربط مع غرفة عمليات المرور المركزي وتشغيل خدمة التفويج عقب انقشاع الشبورة.

وشددت الادارة على أنه تم غلق طريق الاسماعلية أمام حركة المرور لوجود شبورة، كما غلق بوابات محور روض الفرج حتي منزل الصحراوي امام حركة المزور لوجود شبورة تم غلق طريق الاسكندرية الصحراوي امام حركة المرور لوجود شبورة.

وأهابت الادارة العامة للمرور بقائدي المركبات الالتزام بتعليمات رجال المرور حفاظا على سلامتهم.